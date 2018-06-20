Суд оштрафовал выбежавшего на поле во время матча открытия ЧМ украинца

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Болельщик, выбежавший на поле во время матча первого тура чемпионата мира — 2018 между командами России и Саудовской Аравии (5:0), оштрафован Хамовническим судом, сообщает «Интерфакс».

Фанат, который оказался гражданином Украины, признан виновным в нарушении правил поведения зрителей во время футбольного матча. На судебном заседании болельщик признал свою вину.

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«Гражданин Украины Кравченко С.В. признан виновным в административном правонарушении, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере семи тысяч рублей», — сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Также отмечается, что украинцу запретили посещать официальные спортивные мероприятия в течение шести месяцев.

Ранее сообщалось, что «Реал» купит вратаря сборной Украины.