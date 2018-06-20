Немецкие СМИ извинились перед сборной России

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Один из самых популярных новостных порталов Германии Spiegel Online адресовал сборной России извинения за недооценку команды, сообщает «Советский спорт».

В статье под названием «Прости, Россия — мы ошибались» издание признает, что недооценило хозяев чемпионата мира — 2018.

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Отмечается, что после победы россиян в стартовом матче мундиаля над командой Саудовской Аравии (5:0) авторы прогнозировали, что подопечные Станислава Черчесова не выйдут из группы.

В игре второго тура мирового первенства россияне одержали верх над командой Египта (3:1) и практически обеспечили себе выход в плей-офф. После этого Spiegel Online извинился перед россиянами.

Ранее бывший игрок сборной России напомнил о сравнении Египта с колхозом.