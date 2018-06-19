Росавиация расследует инцидент с самолетом сборной Саудовской Аравии

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Росавиация проведет расследование инцидента с возгоранием самолета, на котором сборная Саудовской Аравии направлялась на матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Уругвая в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС.

«Росавиация проведет расследование обстоятельств и причин этого инцидента с участием всех заинтересованных сторон, включая разработчика и изготовителя двигателя», — говорится в сообщении Росавиации.

Ранее сообщалось, что причиной возгорания двигателя самолета стала птица.