Месси и Дибала покинули тренировку сборной Аргентины на ЧМ-2018

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Нападающие сборной Аргентины Пауло Дибала и Лионель Месси покинули тренировку сборной Аргентины во время чемпионата мира по футболу в России, сообщает ТАСС.

«С Месси, Дибалой и Ди Марией все в порядке. По решению тренера они покинули тренировку за 20 минут до ее окончания, чтобы пройти восстановительные процедуры с массажистами», — сообщила пресс-служба сборной.

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Аргентинская команда проводит подготовку в подмосковных Бронницах.

Ранее шведские фанаты не смогли попасть на первый матч сборной на ЧМ-2018.