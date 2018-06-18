Месси и Дибала покинули тренировку сборной Аргентины на ЧМ-2018
Нападающие сборной Аргентины Пауло Дибала и Лионель Месси покинули тренировку сборной Аргентины во время чемпионата мира по футболу в России, сообщает ТАСС.
«С Месси, Дибалой и Ди Марией все в порядке. По решению тренера они покинули тренировку за 20 минут до ее окончания, чтобы пройти восстановительные процедуры с массажистами», — сообщила пресс-служба сборной.
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Аргентинская команда проводит подготовку в подмосковных Бронницах.
Ранее шведские фанаты не смогли попасть на первый матч сборной на ЧМ-2018.