Стали известны стартовые составы Туниса и Англии на ЧМ-2018

Стали известны стартовые составы Туниса и Англии на матч группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

Тунис: Муе Хассен, Дилан Бронн, Али Малул, Сиам Бен-Юссеф, Эйе Скири, Яссин Мерия, Фержани Сасси, Наим Слити, Фахреддин Бен Юссеф, Вахби Хазри, Анис Бадри.

Англия: Джордан Пикфорд, Киран Триппьер, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Гарри Магир, Эшли Янг, Джесси Лингард, Джордан Хендерсон, Деле Алли, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Бельгия разгромила Панаму в матче группового этапа ЧМ-2018.

On to our final match of the day...#TUNENG // #WorldCup pic.twitter.com/RkkMXsDq0T