Сборная Хорватии исключит из состава отказавшегося выйти на замену игрока

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Нападающий сборной Хорватии по футболу Никола Калинич будет исключен из состава национальной команды на чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС.

По информации хорватского издания 24sata, такие санкции в отношении игрока были приняты из-за инцидента, произошедшего во время матча первого тура мундиаля против сборной Нигерии. 30-летний форвард отказался выходить на замену в концовке игры, когда его команда вела со счетом 2:0.

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Футболист отсутствовал на последней тренировке «шашечных». Решение по игроку официально объявит главный тренер сборной Златко Далич на пресс-конференции, которая состоится в 17.15 по московскому времени.

Калинич выступает за национальную команду в 2008 года. В 45 официальных встречах за сборную он забил 15 мячей.

Ранее Диего Марадона подверг критике главного тренера сборной Аргентины.