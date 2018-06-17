Сборная России вылетела в Санкт-Петербург на матч ЧМ-2018 против Египта
Сборная России вылетела в Санкт-Петербург на матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Египта, сообщает Sport24.
До этого футболисты провели тренировку на базе в Новогорске. Ее посетил вице-премьер Виталий Мутко, президент Российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин и исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
Ранее Александр Коларов стал лучшим игроком матча Сербия — Коста-Рика на ЧМ-2018.
Вылетаем! Питер, встречай нас! ✈️ pic.twitter.com/lBg8EAG9vO— Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2018 г.