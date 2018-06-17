Сборная России вылетела в Санкт-Петербург на матч ЧМ-2018 против Египта

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Сборная России вылетела в Санкт-Петербург на матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Египта, сообщает Sport24.

До этого футболисты провели тренировку на базе в Новогорске. Ее посетил вице-премьер Виталий Мутко, президент Российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин и исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

Ранее Александр Коларов стал лучшим игроком матча Сербия — Коста-Рика на ЧМ-2018.