Роналдо прилетел в Ростов поддержать сборную в матче ЧМ со швейцарцами
Легендарный игрок сборной Бразилии Роналдо прилетел в Ростов-на-Дону на матч бразильцев с командой Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС.
«Визит на удачу», — написал форвард сборной Неймар под фото с Роналдо.
Встреча пройдет 17 июня на стадионе в Ростове-на-Дону. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что защитник сборной Бразилии Марсело назначен капитаном команды на матч первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018 против команды Швейцарии.