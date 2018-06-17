В ЦОДД призвали футбольных болельщиков пересесть на общественный транспорт

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовали жителем и гостям столицы 17 июня пользоваться общественном транспортом из-за футбольного матча между командами Мексики и Германии. Об этом сообщается в твиттере организации.

Отмечается, что встреча германской и мексиканской сборных состоится в спортивно-развлекательном комплексе «Лужники».

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«Несмотря на выходной день, пользуйтесь городским транспортом, чтобы добраться до «Лужников», — говорится в сообщении ЦОДД.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что в связи с началом чемпионата мира — 2018 в Москве будет ограничено движение транспорта.