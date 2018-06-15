Глава комитета по спорту Саудовской Аравии: игроки очернили мое лицо
Глава комитета по спорту Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх прокомментировал выступление национальной сборной по футболу в матче открытия чемпионата мира — 2018.
«Игроки очернили мое лицо, я потерпел полный провал. И это потенциал игроков, для подготовки которых мы заключили контракт с лучшей командой тренеров?
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К сожалению, это все, на что оказалось способно это поколение», — цитирует Аль аш-Шейха сайт телеканала НТВ.
Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче мундиаля со счетом 5:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.