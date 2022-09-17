В матче шестого тура испанской Примеры «Барселона», потерпевшая на неделе первое поражение в сезоне в игре Лиги чемпионов против немецкой «Баварии», на своем поле принимает «Эльче». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Испания - Примера. 6-й тур
Матч не начался
17 сентября 17:15
Барселона
Барселона
0:0
Эльче
Эльче
Стадион «Спотифай Камп Ноу», Барселона
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания)
1-й тайм
2-й тайм
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17:00
В матче шестого тура испанской Примеры «Барселона» на своем поле принимает «Эльче». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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