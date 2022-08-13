13 августа 2022, 22:00 Спорт Дебют обновленной «Барсы»: команда Хави принимает «Райо». LIVE Ла Лига. 1-й тур. «Барселона» — «Райо Вальекано». LIVE Андрей Черников

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В первом туре чемпионате Испании по футболу заявившая почти всех новичков «Барселона» Хави на своем поле принимает одного из главных кандидатов на вылет «Райо Вальекано». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Испания - Примера. 1-й тур Матч не начался 13 августа 22:00 Барселона Барселона 0:0 Райо Вальекано Мадрид Стадион «», Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)