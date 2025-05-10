В бой идут одни старики: Канада с Кросби и Флери начинает путь к победе на ЧМ. LIVE
В очередном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2025 года встречаются сборные Канады и Словении! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.
ЧМ-2025. Группа A
2-й период
10 мая 13:20
Канада
23'
Маккиннон
07'
Хорват
33'
Хорват
Стадион «Авичи-Арена», Стокгольм, Швеция
2-й период
23'41"
Маккиннон
33'38"
Хорват
33'
Еще один малый штраф зарабатывают словенцы: Макух получает две минуты за игру высоко поднятой клюшкой.
32'
Не реализуют численный перевес канадцы, игра возобновляется в равных составах.
30'
Удаление у сборной Словении: Миха Стебих получил две минуты за удар клюшкой в лице О'Райли.
29'
Кросби попал в плечо Хорату, выцеливая щель в дальнем углу словенского кипера.
28'
4:14 по броскам в пользу сборной Канады к этой минуте.
26'
Контрвыпад словенской сборной завершился неточным броском в створ, атака захлебнулась.
24'
Гол! Прекрасно в дальний угол наносит Маккиннон с передачи Уигара, 2:0! Крайне спокойно и уверенно атакуют североамериканцы сегодня!
23'
Джонсон наносит кистевой бросок с правого края, снова Хорат на месте!
22'
Хорат тащит бросок Конечны в упор после передачи Маккиннона! Два в ноль не реализовали выход канадцы!
20'
Перерыв! Словения — Канада — 0:1.
19'
Не реализовали европейцы численный перевес, в полном составе продолжают игру канадцы.
17'
Первое большинство у сборной Словении: Уигар заработал две минуты за подножку.
16'
Конечны на скорости сместился в центр пятака с левого края и нанес хороший бросок, Хорат отразил.
14'
Пошли ответные атаки наконец и от словенской команды, пару раз вступил в игру голкипер сборной Канады Дилан Гаранд.
12'
Продолжает первое звено канадцев доминировать, неплохой бросок со средней дистанции наносит Маккиннон.
10'
Второй малый штраф не реализуют «кленовые листья», 1:0 по-прежнему счет остается.
9'
Здорово Кросби выцеливал в ближний угол, Хорат отразил бросок.
8'
Гол! И 15 секунд не прошло, как канадцы реализуют численное преимущество! Бо Хорват направляет шайбу с кистей над щитком голкипером словенцев с передач Маккиннона и Конечны! 1:0!
8'
Первое удаление в составе словенской команды: Рок Макух получает 2+2 за игру высоко поднятой клюшкой!
6'
Любопытная статистика по броскам в створ к этому моменту — 6:0 в пользу канадцев.
5'
Мэтсон неплохо щелкал от синей линии — шайба попала в клюшку соперника.
3'
Джонсон уверенно вошел в зону и с кистей бросил в дальний угол, Хорат сыграл надежно ловушкой и не позволил форварду «Коламбуса» счет открыть.
2'
Стартовые минуты игры остаются за североамериканской командой.
13:15
Составы первых звеньев команд на ваших экранах:
13:10
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и Словении!
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