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Спорт

В бой идут одни старики: Канада с Кросби и Флери начинает путь к победе на ЧМ. LIVE

Хоккей. ЧМ-2025. Словения — Канада. ОНЛАЙН

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Global Look Press
В очередном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2025 года встречаются сборные Канады и Словении! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.
ЧМ-2025. Группа A
2-й период
10 мая 13:20
Словения
0 : 3
Канада
23' Маккиннон
07' Хорват
33' Хорват
Стадион «Авичи-Арена», Стокгольм, Швеция
1-й период

07'22" Хорват

2-й период

23'41" Маккиннон

33'38" Хорват

3-й период
Трансляция
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33'

Еще один малый штраф зарабатывают словенцы: Макух получает две минуты за игру высоко поднятой клюшкой.

32'

Не реализуют численный перевес канадцы, игра возобновляется в равных составах.

30'

Удаление у сборной Словении: Миха Стебих получил две минуты за удар клюшкой в лице О'Райли.

29'

Кросби попал в плечо Хорату, выцеливая щель в дальнем углу словенского кипера.

28'

4:14 по броскам в пользу сборной Канады к этой минуте.

26'

Контрвыпад словенской сборной завершился неточным броском в створ, атака захлебнулась.

24'

Гол! Прекрасно в дальний угол наносит Маккиннон с передачи Уигара, 2:0! Крайне спокойно и уверенно атакуют североамериканцы сегодня!

23'

Джонсон наносит кистевой бросок с правого края, снова Хорат на месте!

22'

Хорат тащит бросок Конечны в упор после передачи Маккиннона! Два в ноль не реализовали выход канадцы!

21'

Второй период стартовал!

20'

Перерыв! Словения — Канада — 0:1.

19'

Не реализовали европейцы численный перевес, в полном составе продолжают игру канадцы.

17'

Первое большинство у сборной Словении: Уигар заработал две минуты за подножку.

16'

Конечны на скорости сместился в центр пятака с левого края и нанес хороший бросок, Хорат отразил.

14'

Пошли ответные атаки наконец и от словенской команды, пару раз вступил в игру голкипер сборной Канады Дилан Гаранд.

12'

Продолжает первое звено канадцев доминировать, неплохой бросок со средней дистанции наносит Маккиннон.

10'

Второй малый штраф не реализуют «кленовые листья», 1:0 по-прежнему счет остается.

9'

Здорово Кросби выцеливал в ближний угол, Хорат отразил бросок.

8'

Гол! И 15 секунд не прошло, как канадцы реализуют численное преимущество! Бо Хорват направляет шайбу с кистей над щитком голкипером словенцев с передач Маккиннона и Конечны! 1:0!

8'

Первое удаление в составе словенской команды: Рок Макух получает 2+2 за игру высоко поднятой клюшкой!

6'

Любопытная статистика по броскам в створ к этому моменту — 6:0 в пользу канадцев.

5'

Мэтсон неплохо щелкал от синей линии — шайба попала в клюшку соперника.

3'

Джонсон уверенно вошел в зону и с кистей бросил в дальний угол, Хорат сыграл надежно ловушкой и не позволил форварду «Коламбуса» счет открыть.

2'

Стартовые минуты игры остаются за североамериканской командой.

13:21

Игра началась! Поехали!

13:15

Составы первых звеньев команд на ваших экранах:

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13:10

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и Словении!

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