На чемпионате мира по хоккею в группе В встречаются национальные команды США и Латвии. Американцы уже решили вопрос выхода в плей-офф, а вот латвийцам необходима победа для того, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЧМ-2024. Группа B
Матч не начался
21 мая 17:20
Латвия
0 : 0
США
Стадион «Остравар-Арена», Острава, Чехия
1-й период
2-й период
3-й период
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17:00
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня невероятно мощная сборная США сыграет с Латвией на чемпионате мира. Начало матча — в 17.20 мск.