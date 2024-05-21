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Спорт

США сражаются с латвийцами на чемпионате мира. LIVE

Хоккей. ЧМ-2024. Группа В. Латвия — США. ОНЛАЙН

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Matt Zambonin/IIHF
На чемпионате мира по хоккею в группе В встречаются национальные команды США и Латвии. Американцы уже решили вопрос выхода в плей-офф, а вот латвийцам необходима победа для того, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЧМ-2024. Группа B
Матч не начался
21 мая 17:20
Латвия
0 : 0
США
Стадион «Остравар-Арена», Острава, Чехия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
17:00

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня невероятно мощная сборная США сыграет с Латвией на чемпионате мира. Начало матча — в 17.20 мск.

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