21 мая 2024, 17:20 Спорт США сражаются с латвийцами на чемпионате мира. LIVE Хоккей. ЧМ-2024. Группа В. Латвия — США. ОНЛАЙН Александр Седов

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На чемпионате мира по хоккею в группе В встречаются национальные команды США и Латвии. Американцы уже решили вопрос выхода в плей-офф, а вот латвийцам необходима победа для того, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2024. Группа B Матч не начался 21 мая 17:20 Латвия 0 : 0 США Стадион «Остравар-Арена», Острава, Чехия 1-й период 2-й период 3-й период