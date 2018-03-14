Салават Юлаев

Курсы валют$ 57.09 (+0.041) 70.56 (-0.118)
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
22:45
Манчестер Юнайтед Севилья
1:2
закончен
22:45
Рома Шахтёр Д
1:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсМонреаль Канадиенс
5:2
закончен
02:00
Вашингтон КэпиталзВиннипег Джетс
3:2 (ОТ)
закончен
02:00
Филадельфия ФлайерзВегас Голден Найтс
2:3
закончен
02:00
Нью-Йорк РейнджерсКаролина Харрикейнз
6:3
закончен
02:30
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
3:5
закончен
05:00
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
2:4
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксДетройт Ред Уингз
5:3
закончен
05:30
Лос-Анджелес КингзВанкувер Кэнакс
3:0
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Хьюстон РокетсСан-Антонио Спёрс
109:93
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизМилуоки Бакс
103:121
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
106:101
закончен
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсМайами Хит
115:99
закончен
Евролига
22:45
Олимпия Милан Реал Мадрид
77:88
закончен
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖАнже
не начался
Лига чемпионов
20:00
Бешикташ Бавария
не начался
22:45
Барселона Челси
не начался
Италия / Серия А
20:00
ЮвентусАталанта
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевАвангард
1:1
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзБостон Брюинз
4:6
закончен
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
4:7
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсДаллас Старз
4:2
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
3:1
закончен
03:30
Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
1:5
закончен
04:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
1:0
закончен
05:00
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
4:3 (Б)
закончен
Еврокубок
20:00
Локомотив-Кубань Гран Канария
не начался
20:15
Дарушшафака Будучность
не начался
22:30
Бавария УНИКС
не начался
22:30
Реджо-Эмилия Зенит
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсИндиана Пэйсерс
98:101
закончен
02:00
Вашингтон УизардсМиннесота Тимбервулвз
111:116
закончен
02:30
Атланта ХоуксОклахома-Сити Тандер
107:119
закончен
02:30
Бруклин НетсТоронто Рэпторс
102:116
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксДаллас Маверикс
97:110
закончен
03:00
Чикаго БуллзЛос-Анджелес Клипперс
106:112
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансШарлотт Хорнетс
119:115
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсОрландо Мэджик
108:72
закончен
04:00
Юта ДжазДетройт Пистонс
110:79
закончен
05:00
Финикс СанзКливленд Кавальерс
107:129
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДенвер Наггетс
112:103
закончен
Лига Европы
19:00
Локомотив М Атлетико М
не начался
21:00
Динамо К Лацио
не начался
21:00
Зенит РБ Лейпциг
не начался
21:00
Атлетик Б Марсель
не начался
21:00
Виктория Пльзень Спортинг
не начался
23:05
Лион ЦСКА
не начался
23:05
Ред Булл Зальцбург Боруссия Д
не начался
23:05
Арсенал Милан
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсДаллас Старз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсПиттсбург Пингвинз
не начался
04:30
Эдмонтон ОйлерзСан-Хосе Шаркс
не начался
05:00
Анахайм ДаксВанкувер Кэнакс
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсНью-Джерси Дэвилз
не начался
Евролига
20:45
Црвена Звезда Валенсия
не начался
22:00
Олимпиакос Барселона
не начался
22:00
Бамберг Анадолу Эфес
не начался
22:05
Маккаби Т-А Химки
не начался
22:45
Баскония Жальгирис
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикМилуоки Бакс
не начался
03:00
Бостон СелтиксВашингтон Уизардс
не начался
05:00
Сакраменто КингзМайами Хит
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Калев Енисей
не начался
Салават Юлаев Авангард
«Салават» — «Авангард» — это жарко РИА Новости
«Салават» — «Авангард» — это жарко

КХЛ. «Авангард» побеждает «Салават». LIVE

Онлайн седьмой игры серии плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард»

«Салават Юлаев» и омский «Авангард» проводят в Уфе решающий матч серии первого раунда плей-офф КХЛ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
14 марта 17:00   |  2 период
Салават Юлаев
Салават Юлаев
1:1
Авангард
Авангард
0:1, 1:0
Стадион «Уфа-Арена», Уфа | Судьи: Алексей Белов  (Ярославль, Россия), Сергей Кулаков  (Тверь, Россия)
1:1Бурдасов
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Кошелев
Подробная статистика матча
Видео дня
В прокат выходит третья часть фильма «О чем говорят мужчины»
22 февраля в российском прокате появится третья часть комедии «Квартета И» «О чем говорят... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'31
Ткачёв разогнал атаку хозяев и сделал скидку на Саюстова, который с левого края бросил в Фурха.
'30
Три в три убежали уфимцы! Лисин вошёл в зону, сместился на правый край и прострелил на пятак — омичи перехватили шайбу.
'29
ГОЛ! Панин длинной передачей начал атаку уфимцев! Саюстов вошёл в зону и сделал скидку на Бурдасова, который с левого края расстрелял ближнюю девятку!
'27
Омичи организовали скоростную атаку. Галимов ворвался в зону и бросил из-под защитника — Скривенс забрал шайбу.
'26
Затяжная атака Омска. Михеев от борта сделал перевод на Медведева, который щёлкнул с ползоны — шайба просвистела рядом с девяткой!
'25
Петерссон под углом вылез на ворота и врезался в Скривенса. Пауза в игре.
'24
Пока не было удалений. Идёт жёсткая игра, но всё в рамках правил.
'23
Контратакой ответили гости, Мартынов отметился броском от синей линии.
'22
С хорошим настроем «Салават» вышел на второй период. Игра переместилась в зону гостей.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу «Авангарда» после первого периода. Единственную шайбу на 12-й минуте забросил Кошелев. «Авангард» играл лучше в первые 20 минут и регулярно угрожал владениям Скривенса. Уфимцы лишь под занавес периода создали несколько неплохих моментов у чужих ворот.
'20
Хартикайнен! Под углом вылез на ворота, выдержал паузу и бросил в верхний угол — Фурх на месте!
'20
Момент! Макаров из-за ворот доставил шайбу на пятак, Панин бросил низом, но Фурх всё перекрыл щитками.
'19
Осипов получил шайбу на синей линии, продвинулся вперёд, но его бросок накрыл Фисенко.
'18
Омичи подловили соперника на контратаке. Стась опасно бросил с левого края — Скривенс прикрыл ближнюю девятку.
'17
«Салават» пытается перехватить инициативу, но серьёзных угроз воротам Фурха не возникает.
'16
Кемппайнен! Протащил шайбу по правому флангу и бросил в верхний угол — Фурх выручил.
'15
По броскам в створ преимущество у «Авангарда» — 15:4. Поинтереснее выглядит команда Германа Титова.
'14
Березин подключился к атаке и от борта нанёс бросок в дальнюю девятку — Скривенс спокойно забрал шайбу.
'13
Массированную атаку провело первое звено «Салавата»! Фурх справился с дальним броском Логинова, а затем с добиваниями Умарка и Хартикайнена.
'12
ГОЛ! Михеев взял инициативу на себя, продавил защитника и вылез на ворота! Шайба отскочила к Кошелеву, который с неудобной руки поразил ближний угол ворот!
'10
Макаров! Оказался один перед воротами и нанёс бросок в упор — Фурх выручил!
'9
Петерссон! Сместился к центру, продавил защитника и с неудобной руки бросил верхом — Скривенс плечом среагировал.
'8
Скоростная атака омичей! Стась щёлкнул со входа в зону — Скривенс среагировал, но Галимову не удалось добить с пятака.
'7
Момент! Петерссон из-за ворот вылез на пятак и бросил в нижний угол — Скривенс всё перекрыл щитками.
'6
Валерий Газзаев приехал по своим делам в Уфу и заскочил на хоккей. Камера сейчас крупным планом выхватила экс-тренера футбольного ЦСКА.
'5
Макаров в средней зоне жёстко встретил Галимова. Небольшое повреждение получил игрок хозяев.
'4
Поактивнее выглядят «ястребы» на стартовых минутах. Омичи много бросают по воротам Скривенса.
'3
Лисин на скорости объехал ворота и сделал скидку в центр зоны на Гончарова, но бросок уфимца был заблокирован.
'2
«Авангард» продолжает атаковать! Пёрселл щёлкнул с левого края — Скривенс переместился и забрал шайбу.
'1
Сразу возник момент у «Авангарда»! Галимов спокойно протащил шайбу по правому флангу, под углом выкатился на ворота и попытался протолкнуть шайбу между щитков голкиперу, но Скривенс спас свою команду.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Бен Скривенс — Доминик Фурх.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию седьмого матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-3.