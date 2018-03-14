Салават Юлаев

'20

Перерыв! 1:0 в пользу «Авангарда» после первого периода. Единственную шайбу на 12-й минуте забросил Кошелев. «Авангард» играл лучше в первые 20 минут и регулярно угрожал владениям Скривенса. Уфимцы лишь под занавес периода создали несколько неплохих моментов у чужих ворот.