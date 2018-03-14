Салават Юлаев

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Трансляция
С конца
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'31
Ткачёв разогнал атаку хозяев и сделал скидку на Саюстова, который с левого края бросил в Фурха.
'30
Три в три убежали уфимцы! Лисин вошёл в зону, сместился на правый край и прострелил на пятак — омичи перехватили шайбу.
'29
'27
Омичи организовали скоростную атаку. Галимов ворвался в зону и бросил из-под защитника — Скривенс забрал шайбу.
'26
Затяжная атака Омска. Михеев от борта сделал перевод на Медведева, который щёлкнул с ползоны — шайба просвистела рядом с девяткой!
'25
Петерссон под углом вылез на ворота и врезался в Скривенса. Пауза в игре.
'24
Пока не было удалений. Идёт жёсткая игра, но всё в рамках правил.
'23
Контратакой ответили гости, Мартынов отметился броском от синей линии.
'22
С хорошим настроем «Салават» вышел на второй период. Игра переместилась в зону гостей.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу «Авангарда» после первого периода. Единственную шайбу на 12-й минуте забросил Кошелев. «Авангард» играл лучше в первые 20 минут и регулярно угрожал владениям Скривенса. Уфимцы лишь под занавес периода создали несколько неплохих моментов у чужих ворот.
'20
Хартикайнен! Под углом вылез на ворота, выдержал паузу и бросил в верхний угол — Фурх на месте!
'20
Момент! Макаров из-за ворот доставил шайбу на пятак, Панин бросил низом, но Фурх всё перекрыл щитками.
'19
Осипов получил шайбу на синей линии, продвинулся вперёд, но его бросок накрыл Фисенко.
'18
Омичи подловили соперника на контратаке. Стась опасно бросил с левого края — Скривенс прикрыл ближнюю девятку.
'17
«Салават» пытается перехватить инициативу, но серьёзных угроз воротам Фурха не возникает.
'16
Кемппайнен! Протащил шайбу по правому флангу и бросил в верхний угол — Фурх выручил.
'15
По броскам в створ преимущество у «Авангарда» — 15:4. Поинтереснее выглядит команда Германа Титова.
'14
Березин подключился к атаке и от борта нанёс бросок в дальнюю девятку — Скривенс спокойно забрал шайбу.
'13
Массированную атаку провело первое звено «Салавата»! Фурх справился с дальним броском Логинова, а затем с добиваниями Умарка и Хартикайнена.
'12
'10
Макаров! Оказался один перед воротами и нанёс бросок в упор — Фурх выручил!
'9
Петерссон! Сместился к центру, продавил защитника и с неудобной руки бросил верхом — Скривенс плечом среагировал.
'8
Скоростная атака омичей! Стась щёлкнул со входа в зону — Скривенс среагировал, но Галимову не удалось добить с пятака.
'7
Момент! Петерссон из-за ворот вылез на пятак и бросил в нижний угол — Скривенс всё перекрыл щитками.
'6
Валерий Газзаев приехал по своим делам в Уфу и заскочил на хоккей. Камера сейчас крупным планом выхватила экс-тренера футбольного ЦСКА.
'5
Макаров в средней зоне жёстко встретил Галимова. Небольшое повреждение получил игрок хозяев.
'4
Поактивнее выглядят «ястребы» на стартовых минутах. Омичи много бросают по воротам Скривенса.
'3
Лисин на скорости объехал ворота и сделал скидку в центр зоны на Гончарова, но бросок уфимца был заблокирован.
'2
«Авангард» продолжает атаковать! Пёрселл щёлкнул с левого края — Скривенс переместился и забрал шайбу.
'1
Сразу возник момент у «Авангарда»! Галимов спокойно протащил шайбу по правому флангу, под углом выкатился на ворота и попытался протолкнуть шайбу между щитков голкиперу, но Скривенс спас свою команду.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Бен Скривенс — Доминик Фурх.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию седьмого матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-3.