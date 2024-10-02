19:00

Соперники играли в этом сезоне друг с другом уже дважды. В первом круге в группе А Кубка России «Спартак» победил крупно — 3:0. Вели красно-белые и в недавнем матче РПЛ, но в добавленное время динамовцы усилиями Константина Тюкавина в меньшинстве ушли от поражения — 2:2. Сегодняшнюю встречу обслуживает бригада арбитров с Виталием Мешковым во главе.