Соперники играли в этом сезоне друг с другом уже дважды. В первом круге в группе А Кубка России «Спартак» победил крупно — 3:0. Вели красно-белые и в недавнем матче РПЛ, но в добавленное время динамовцы усилиями Константина Тюкавина в меньшинстве ушли от поражения — 2:2. Сегодняшнюю встречу обслуживает бригада арбитров с Виталием Мешковым во главе.
А вот стартовый состав московского «Спартака» от Деяна Станковича:
Селихов, Хлусевич, Литвинов, Бабич, Мангаш, Умяров, Пруцев, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Угальде.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка:
Лещук, Скопинцев, Маричаль, Бальбуэна, Даса, Гагнидзе, Лаксальт, Гладышев, Карраскаль, Макаров, Маухуб.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче пятого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России в столичном дерби «Динамо» принимает «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.