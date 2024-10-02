Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Третье дерби в сезоне: «Динамо» принимает «Спартак» в Кубке. LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Группа А. 5-й тур. «Динамо» (Москва) — «Спартак». ОНЛАЙН

close

Игрок «Динамо» Фабиан Бальбуэна (слева) и игрок «Спартака» Михаил Игнатов в матче 1/2 финала кубка России (Путь регионов) по футболу сезона 2023/2024 между ФК «Динамо» (Москва) и ФК «Спартак» (Москва), 1 мая 2024 года

Владимир Федоренко/РИА Новости
В матче пятого тура Кубка России в группе А Пути РПЛ «Динамо» в столичном дерби принимает «Спартак». Команды уже встречались в этом сезоне дважды. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа A. 5-й тур
Матч не начался
02 октября 19:00
Динамо М
Москва, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:00

Соперники играли в этом сезоне друг с другом уже дважды. В первом круге в группе А Кубка России «Спартак» победил крупно — 3:0. Вели красно-белые и в недавнем матче РПЛ, но в добавленное время динамовцы усилиями Константина Тюкавина в меньшинстве ушли от поражения — 2:2. Сегодняшнюю встречу обслуживает бригада арбитров с Виталием Мешковым во главе.

18:55

А вот стартовый состав московского «Спартака» от Деяна Станковича:

Селихов, Хлусевич, Литвинов, Бабич, Мангаш, Умяров, Пруцев, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Угальде.

18:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка:

Лещук, Скопинцев, Маричаль, Бальбуэна, Даса, Гагнидзе, Лаксальт, Гладышев, Карраскаль, Макаров, Маухуб.

18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче пятого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России в столичном дерби «Динамо» принимает «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Картина дня
«Не заслуживает ступить на нашу землю»: Израиль закрыл въезд генсеку ООН
Генсеку ООН Гутерришу закрыли въезд в Израиль
Шольц выступил за конференцию с участием Киева и Москвы. Военная операция на Украине, день 952-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 952-й день
«Либо умираешь, либо отступаешь». ВСУ признали потерю Угледара
«Страна.ua»: ВСУ вышли из Угледара из-за угрозы окружения города
Украинского комбрига обвинили в убийстве 10 следователей СК РФ
Тренер «ПСЖ» не считает конкурента Сафонова виновником поражения от «Арсенала»
Булгакова допросили по делу о некачественных пайках
Пьяная россиянка напала на полицейских со штыковой лопатой
Новости и материалы
Ученые создали новый препарат для лечения гипогликемии
Раскрыта стоимость «УАЗ Хантер» с мотором «Евро-5»
СК оценит высказывания украинского депутата Гончаренко
Военный эксперт рассказал, что даст ВС РФ взятие Угледара
Мужчина несколько часов нес на спине незнакомую туристку, сломавшую ногу
Водителям фур запретят уклоняться от взвешивания грузов
Россия предупредила о планах Израиля по разжиганию конфликта между Ираном и США
В «рисовалке» Microsoft Paint появились ИИ-функции
Из-за неверности двух любовниц водитель протаранил автомобили и разгромил салон красоты
Суд в РФ арестовал счета двух американских банков
Умеров высказался о возможности отставки Буданова
«Хезболла» сообщила о трех подбитых танках Израиля на границе с Ливаном
Воронежцы похитили человека в Подмосковье и требовали у него пять млн рублей
Россия упрекнула Израиль в хамстве в отношении генсека ООН
В МИД отреагировали на признание Швейцарией «Голодомора»
Бывший игрок «Крыльев Советов» рассказал об отношении к отставке Осинькина
Индекс ОФЗ рухнул до минимума с марта 2022 года
Женщина обезвредила преступника приемом из аниме
Все новости
Володин резко высказался о противниках запрета чайлдфри
Сын погибшего экс-министра ЛНР сообщил об оставленной отцом записке
«Собирался отсидеть от звонка до звонка»: выйдет ли Леша Солдат по УДО?
Осужденный на 23 года колонии киллер Леша Солдат не собирался выходить по УДО
«Уничтожили как спортсменку»: суд отклонил апелляцию на дисквалификацию Валиевой
Вяльбе назвала коррумпированным суд в Швейцарии, отклонивший апелляцию Валиевой
Российский мэр получил тяжелое ранение в спину на СВО
ВОЗ приравняла зависимость от смартфонов к курению
Самый мощный удар Ирана по Израилю: кадры с места событий
В Крыму военный упал с кровати и попытался получить 3 млн за боевую травму
Генезис будущего. Как кампусы и инженерные школы формируют новое поколение лидеров науки
В 23 регионах России открыли 50 инженерных школ
Ключевые навыки в резюме — как их правильно описать. Советы HR-экспертов с примерами
Какие ключевые навыки указывать в резюме, а какие — не стоит: советы профессиональных рекрутеров
«Два пути: отъезд и тюрьма». К политику Шлосбергу пришли с обыском, его забрали на допрос
СК: против Шлосберга возбуждено дело об уклонении от обязанностей иноагента
Цикорий: польза, вред и противопоказания для его применения
Как цикорий влияет на здоровье и можно ли его пить вместо кофе
«Водочки нам принеси, мы домой летим»: каким получился сериал «Амура» о русских в Японии
Состоялась премьера сериала «Амура» с Михайловой и Колокольниковым
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами