Вот таким получился этот матч. Скучноватым в основное время, но крайне интригующим в серии послематчевых пенальти, которую, по собственной традиции, забрал Игорь Акинфеев! Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Юрий Медведев — угадывает и вылавливает мяч Акинфеев! ЦСКА выигрывает серию пенальти!
Милан Гаич — 4:5! Мощный удар по центру верхом. Гойло улетел в угол.
Игорь Юрганов — ПЕРЕКЛАДИНА! Не угадал Акинфеев, но его сейв и не потребовался! 4:4. Продолжаем.
Виктор Мендес — ТАЩИТ ГОЙЛО! 4:4 остается счет! Сейчас «Сочи» может выиграть серию и забрать дополнительное очко.
Мартин Крамарич — 4:4! По той же схеме все: Акинфеев угадывает, дотягивается, но не вытаскивает сложнейший удар.
Иван Обляков — 3:4! Удар по центру, а Гойло упал в угол.
Амир Батырев — 3:3! Шикарный удар! Снова угадывает Акинфеев, но Батырев поднимает мяч так, что не достать.
Кирилл Набабкин — 2:3! Четко разводит мяч и Гойло по разным углам.
Марсело Алвес — 2:2! Угадывает Акинфеев направление удара бразильского защитника, достает мяч рукой, но не вытаскивает.
Матвей Кисляк — 1:2! Угадывает Гойло, но Кисляк бьет в верхний угол над ним!
Иван Игнатьев — тащит Акинфеев! Мощный удар Игнатьева, но голкипер потащил из самого угла! 1:1.
Антон Заболотный — 1:1! Развел мяч и Гойло по разным углам.
Артур Юсупов — 1:0! Шикарный удар верхом под штангу. Угадал Акинфеев, но такое было не достать.
Федор Чалов — ТАЩИТ ИЗ САМОГО УГЛА ГОЙЛО! 0:0!
Ну вот и все — финальный свисток. Финальный в том плане, что сама игра окончена. Но нас еще ждет серия пенальти.
Федор Чалов смог дотянуться в штрафной до мяча налету и пробить в ближний угол — в руки Гойло. Но момент был опасный.
Подача в штрафную и удар головой Крамарича — рядом с девяткой!
Пять минут добавлено ко второму тайму.
Ничего не происходит на поле.
Очевидно, команды доигрывают матч. Впрочем, так вроде бы было и во вчерашней дуэли «Факела» с «Оренбургом» в этой же группе. В итоге «Оренбург» вырвал победу в самой концовке. Будет ли здесь что-то подобное?
ЦСКА повладел мячом и давил, теперь то же самое пытается делать «Сочи». Пока без входов в штрафную.
Очень много борьбы по-прежнему, но вот голевых моментов при этом нет...
Сфолил Кирилл Набабкин и получил затем желтую карточку за «правду». Бурно отреагировал на ситуацию.
Тут же заменил Матвея Лукина ветеран Кирилл Набабкин.
Матвею Лукину жестко досталось в стыке. Там была борьба за мяч. На мяче оба были, но Лукину отдало в колено... Только с помощью врачей ушел за бровку.
Мартин Крамарич заменил Мигеля Сильвейру.
Прошла передача низом с левого фланга на Игнатьева в штрафную, но обработать быстро катящийся мяч у Ивана с ходу не вышло.
Постоянно единборства на поле, много борьбы в центре поля.
Совсем пропала острота в эти минуты. Без ворот играют команды.
Замены у ЦСКА. Аббосбека Файзуллаева поменял Федор Чалов, а вместо Михаила Рядно вышел Егор Носков.
Обляков делает заброс в штрафную, но неточно.
Кисляк шикарным пасом вывел на ударную позицию в штрафной Заболотного, но Мещанинов в отчаянном подкате заблокировал выстрел в упор. Угловой ни к чему не привел.
У «Сочи» двойная замена: вместо Никиты Бурмистрова вышел Даниил Аносов, а Георгия Мелкадзе заменил Иван Игнатьев.
Обостряется игра в плане стыков и эмоций. Обляков слишком жестко сыграл против Батырева, сбив того.
Иван Обляков поменял Виктора Давилу у ЦСКА.
Мощный удар Мигеля в быстрой атаке «Сочи», которая вообще-то началась с нарушения правил. Но арбитр не заметил, и в итоге удар прошел прямо над перекладиной.
Угловой был у «Сочи», но в воздухе головой здорово сыграл Агапов снова.
Желтую карточку получает Виктор Мендес, давший ногой по шее Батыреву. Даже странно, что этот эпизод на прямую красную не проверили. Но уже заиграно.
И как раз вместо Кристиана Нобоа вышел Артур Юсупов.
КАК НЕ ЗАБИВАЕТ «СОЧИ»? Вдавили ЦСКА в штрафную сочинцы. После дальнего удара и рикошета мяч отскочил к Юрганову, который с близкого расстояния отдал мимо Акинфеева на пустые ворота Нобоа. Эквадорец смог подставить бедро, мяч полетел в сетку верхом, но АГАПОВ СУМЕЛ УСПЕТЬ И ВЫБИТЬ ГОЛОВОЙ! Почти из-за линии, но все же мяч полностью не зашел за линию!
Милан Гаич не успевает к мячу и попадает ногой в ногу Заике, успевшему снести мяч — желтая карточка сербскому защитнику армейцев, хотя он недоумевает.
Бурмистров вывел Медведева с мячом в штрафную, и тот бил в упор мимо Акинфеева, но голкипер шикарно потащил одной рукой!
Юрганов выигрывает воздух после подачи углового от Давилы.
Рядно неожиданно очень мощно приложился издали с левой — рикошет от бросившегося под удар защитника отправил мяч на угловой.
У «Сочи» Амир Батырев вышел вместо Викторьена Ангбана.
У ЦСКА Антон Заболотный поменял Адольфо Гайча.
Поееееехали! Второй тайм стартовал.
Не самый яркий первый тайм. Не очень много моментов в тягучей игре создали команды. Но все-таки на ворота нацелены и те, и другие. Ждем, что во второй половине станет повеселее.
Так в борьбе они и закончились — свисток на перерыв.
Две минуты добавлено к первому тайму.
Файзуллаев подал с левого фланга в центр штрафной на Лукина, которого переиграл защитник в борьбе.
Много борьбы, упорная игра. Преимущество у армейцев в концовке тайма.
Давила подал на Рошу, после борьбы мяч вылетел из штрафной, а Мендес пробил по скачущему мячу из-за штрафной с подбора — мимо.
Мендес догнал мяч у лицевой линии в штрафной «Сочи», но защитники успели на прострел. Заблокировал его Мигель. Угловой будет.
После подачи Нобоа с угла поля последовала скидка в штрафной на дальнюю штангу, но там никто не замкнул. Вынесли защитники ЦСКА.
Мелкадзе опять обработал в штрафной длинную. передачу. Покрутился, увидел, что все партнеры стоят, развернулся и в итоге скинул на Нобоа за штрафную, а эквадорец с лета зарядил с левой под самую перекладину — в шикарном прыжке одной рукой потащил Акинфеев!
Дальний удар Давилы приходит точно в руки Гойло.
Тут же мог возникнуть момент у Гайча, но Гойло опередил его, забрав мяч.
Мигель классно обыгрался с Мелкадзе перед штрафной и очень опасно пробил в дальний угол низом — Акинфеев не достал, но ЦСКА спасла штанга.
Сложная передача на Мелкадзе прошла, но Лукин смог накрыть форварда «Сочи».
Возобновилась игра.
Пауза на водопой у нас. Жарко в Сочи.
Выносят сочинцы мяч подальше после поданного армейцами углового.
Быстрая атака ЦСКА, которую разогнал Кисляк. Сделал пас вперед к штрафной в правый полуфланг на Гайча, но не очень сильно. Защитник подправил, но снаряд едва не попал к Давила в штрафной по центру — Юрганов опередил и выбил!
Надо отметить, что не самый высокий темп в матче сейчас.
Попытка дальнего удара от Нобоа — легко накрыли.
Последние минуты у ЦСКА достаточно большое преимущество, в том числе территориальное. Сейчас защитники прервали прострел Гайча, и Гойло успел забрать мяч.
Кисляк шикарно обокрал на чужой половине поля Ангбана и выскочил 2 в 1 с партнером, однако не смог отдать точно на выход вратарю на Гайча мимо Юрганова. Перехватил пас защитник «Сочи»! Спас команду.
Мелкадзе обработал в штрафной ЦСКА мяч после не самого удобного заброса. В итоге в борьбе с защитниками смог прострелить в центр, но атаку партнеры не поддержали...
Новичок ЦСКА Виктор Давила подал первый в матче угловой, но защитники «Сочи» сняли воздух.
Пытаются сочинцы забраться с мячом в штрафную ЦСКА, но передачи становятся добычей армейской защиты.
Заика сделал пас в штрафную, догнавший мяч Мелкадзе отдал направо, последовал навес, защитники вынесли, но недалеко, и Мещанинов пробил с подбора из-за штрафной — очень неточно.
Осторожное начало. Пока борьба за инициативу. Мяч много летает туда-сюда. Сейчас Адольфо Гайч сфолил в атаке.
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда.
А вот стартовый состав московского ЦСКА от Владимира Федотова:
Акинфеев, Гаич, Лукин, Роша, Агапов, Рядно, Мендес, Кисляк, Файзуллаев, Давила, Гайч.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов:
Гойло, Алвес, Юрганов, Мещанинов, Заика, Нобоа, Ангбан, Медведев, Мигель, Мелкадзе, Бурмистров.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России встречаются московский ЦСКА и «Сочи».