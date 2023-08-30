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Спорт

Скучный матч, веселая серия пенальти: ЦСКА обыграл «Сочи» в Кубке России

ЦСКА в серии пенальти одолел «Сочи» в Кубке России по футболу

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Алексей Филиппов/РИА Новости
Московский ЦСКА играл на выезде против «Сочи» в 3-м туре группового этапа Кубка России и после нулевой ничьей в основное время одержал победу в серии послематчевых пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Кубок России. Группа A
Окончен
30 августа 17:15
Сочи
Сочи, Россия
0 : 0
по пенальти:
4:5
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Фишт», Сочи, Россия
1-й тайм
2-й тайм

50' Гаич 54' Мендес

77' Набабкин

Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
Матч окончен

Вот таким получился этот матч. Скучноватым в основное время, но крайне интригующим в серии послематчевых пенальти, которую, по собственной традиции, забрал Игорь Акинфеев! Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

Серия пенальти

Юрий Медведев — угадывает и вылавливает мяч Акинфеев! ЦСКА выигрывает серию пенальти!

Серия пенальти

Милан Гаич — 4:5! Мощный удар по центру верхом. Гойло улетел в угол.

Серия пенальти

Игорь Юрганов — ПЕРЕКЛАДИНА! Не угадал Акинфеев, но его сейв и не потребовался! 4:4. Продолжаем.

Серия пенальти

Виктор Мендес — ТАЩИТ ГОЙЛО! 4:4 остается счет! Сейчас «Сочи» может выиграть серию и забрать дополнительное очко.

Серия пенальти

Мартин Крамарич — 4:4! По той же схеме все: Акинфеев угадывает, дотягивается, но не вытаскивает сложнейший удар.

Серия пенальти

Иван Обляков — 3:4! Удар по центру, а Гойло упал в угол.

Серия пенальти

Амир Батырев — 3:3! Шикарный удар! Снова угадывает Акинфеев, но Батырев поднимает мяч так, что не достать.

Серия пенальти

Кирилл Набабкин — 2:3! Четко разводит мяч и Гойло по разным углам.

Серия пенальти

Марсело Алвес — 2:2! Угадывает Акинфеев направление удара бразильского защитника, достает мяч рукой, но не вытаскивает.

Серия пенальти

Матвей Кисляк — 1:2! Угадывает Гойло, но Кисляк бьет в верхний угол над ним!

Серия пенальти

Иван Игнатьев — тащит Акинфеев! Мощный удар Игнатьева, но голкипер потащил из самого угла! 1:1.

Серия пенальти

Антон Заболотный — 1:1! Развел мяч и Гойло по разным углам.

Серия пенальти

Артур Юсупов — 1:0! Шикарный удар верхом под штангу. Угадал Акинфеев, но такое было не достать.

Серия пенальти

Федор Чалов — ТАЩИТ ИЗ САМОГО УГЛА ГОЙЛО! 0:0!

'90+6

Ну вот и все — финальный свисток. Финальный в том плане, что сама игра окончена. Но нас еще ждет серия пенальти.

'90+3

Федор Чалов смог дотянуться в штрафной до мяча налету и пробить в ближний угол — в руки Гойло. Но момент был опасный.

'90+2

Подача в штрафную и удар головой Крамарича — рядом с девяткой!

'90+1

Пять минут добавлено ко второму тайму.

'89

Ничего не происходит на поле.

'86

Очевидно, команды доигрывают матч. Впрочем, так вроде бы было и во вчерашней дуэли «Факела» с «Оренбургом» в этой же группе. В итоге «Оренбург» вырвал победу в самой концовке. Будет ли здесь что-то подобное?

'83

ЦСКА повладел мячом и давил, теперь то же самое пытается делать «Сочи». Пока без входов в штрафную.

'81

Очень много борьбы по-прежнему, но вот голевых моментов при этом нет...

'78

Сфолил Кирилл Набабкин и получил затем желтую карточку за «правду». Бурно отреагировал на ситуацию.

'77

Тут же заменил Матвея Лукина ветеран Кирилл Набабкин.

'76

Матвею Лукину жестко досталось в стыке. Там была борьба за мяч. На мяче оба были, но Лукину отдало в колено... Только с помощью врачей ушел за бровку.

'75

Мартин Крамарич заменил Мигеля Сильвейру.

'74

Прошла передача низом с левого фланга на Игнатьева в штрафную, но обработать быстро катящийся мяч у Ивана с ходу не вышло.

'73

Постоянно единборства на поле, много борьбы в центре поля.

'71

Совсем пропала острота в эти минуты. Без ворот играют команды.

'68

Замены у ЦСКА. Аббосбека Файзуллаева поменял Федор Чалов, а вместо Михаила Рядно вышел Егор Носков.

'65

Обляков делает заброс в штрафную, но неточно.

'63

Кисляк шикарным пасом вывел на ударную позицию в штрафной Заболотного, но Мещанинов в отчаянном подкате заблокировал выстрел в упор. Угловой ни к чему не привел.

'62

У «Сочи» двойная замена: вместо Никиты Бурмистрова вышел Даниил Аносов, а Георгия Мелкадзе заменил Иван Игнатьев.

'59

Обостряется игра в плане стыков и эмоций. Обляков слишком жестко сыграл против Батырева, сбив того.

'57

Иван Обляков поменял Виктора Давилу у ЦСКА.

'56

Мощный удар Мигеля в быстрой атаке «Сочи», которая вообще-то началась с нарушения правил. Но арбитр не заметил, и в итоге удар прошел прямо над перекладиной.

'55

Угловой был у «Сочи», но в воздухе головой здорово сыграл Агапов снова.

'54

Желтую карточку получает Виктор Мендес, давший ногой по шее Батыреву. Даже странно, что этот эпизод на прямую красную не проверили. Но уже заиграно.

'53

И как раз вместо Кристиана Нобоа вышел Артур Юсупов.

'52

КАК НЕ ЗАБИВАЕТ «СОЧИ»? Вдавили ЦСКА в штрафную сочинцы. После дальнего удара и рикошета мяч отскочил к Юрганову, который с близкого расстояния отдал мимо Акинфеева на пустые ворота Нобоа. Эквадорец смог подставить бедро, мяч полетел в сетку верхом, но АГАПОВ СУМЕЛ УСПЕТЬ И ВЫБИТЬ ГОЛОВОЙ! Почти из-за линии, но все же мяч полностью не зашел за линию!

'51

Милан Гаич не успевает к мячу и попадает ногой в ногу Заике, успевшему снести мяч — желтая карточка сербскому защитнику армейцев, хотя он недоумевает.

'50

Бурмистров вывел Медведева с мячом в штрафную, и тот бил в упор мимо Акинфеева, но голкипер шикарно потащил одной рукой!

'49

Юрганов выигрывает воздух после подачи углового от Давилы.

'48

Рядно неожиданно очень мощно приложился издали с левой — рикошет от бросившегося под удар защитника отправил мяч на угловой.

'46

У «Сочи» Амир Батырев вышел вместо Викторьена Ангбана.

'46

У ЦСКА Антон Заболотный поменял Адольфо Гайча.

'46

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Не самый яркий первый тайм. Не очень много моментов в тягучей игре создали команды. Но все-таки на ворота нацелены и те, и другие. Ждем, что во второй половине станет повеселее.

'45+3

Так в борьбе они и закончились — свисток на перерыв.

'45+1

Две минуты добавлено к первому тайму.

'43

Файзуллаев подал с левого фланга в центр штрафной на Лукина, которого переиграл защитник в борьбе.

'41

Много борьбы, упорная игра. Преимущество у армейцев в концовке тайма.

'38

Давила подал на Рошу, после борьбы мяч вылетел из штрафной, а Мендес пробил по скачущему мячу из-за штрафной с подбора — мимо.

'37

Мендес догнал мяч у лицевой линии в штрафной «Сочи», но защитники успели на прострел. Заблокировал его Мигель. Угловой будет.

'36

После подачи Нобоа с угла поля последовала скидка в штрафной на дальнюю штангу, но там никто не замкнул. Вынесли защитники ЦСКА.

'35

Мелкадзе опять обработал в штрафной длинную. передачу. Покрутился, увидел, что все партнеры стоят, развернулся и в итоге скинул на Нобоа за штрафную, а эквадорец с лета зарядил с левой под самую перекладину — в шикарном прыжке одной рукой потащил Акинфеев!

'33

Дальний удар Давилы приходит точно в руки Гойло.

'30

Тут же мог возникнуть момент у Гайча, но Гойло опередил его, забрав мяч.

'29

Мигель классно обыгрался с Мелкадзе перед штрафной и очень опасно пробил в дальний угол низом — Акинфеев не достал, но ЦСКА спасла штанга.

'28

Сложная передача на Мелкадзе прошла, но Лукин смог накрыть форварда «Сочи».

'26

Возобновилась игра.

'25

Пауза на водопой у нас. Жарко в Сочи.

'24

Выносят сочинцы мяч подальше после поданного армейцами углового.

'23

Быстрая атака ЦСКА, которую разогнал Кисляк. Сделал пас вперед к штрафной в правый полуфланг на Гайча, но не очень сильно. Защитник подправил, но снаряд едва не попал к Давила в штрафной по центру — Юрганов опередил и выбил!

'21

Надо отметить, что не самый высокий темп в матче сейчас.

'18

Попытка дальнего удара от Нобоа — легко накрыли.

'17

Последние минуты у ЦСКА достаточно большое преимущество, в том числе территориальное. Сейчас защитники прервали прострел Гайча, и Гойло успел забрать мяч.

'14

Кисляк шикарно обокрал на чужой половине поля Ангбана и выскочил 2 в 1 с партнером, однако не смог отдать точно на выход вратарю на Гайча мимо Юрганова. Перехватил пас защитник «Сочи»! Спас команду.

'13

Мелкадзе обработал в штрафной ЦСКА мяч после не самого удобного заброса. В итоге в борьбе с защитниками смог прострелить в центр, но атаку партнеры не поддержали...

'11

Новичок ЦСКА Виктор Давила подал первый в матче угловой, но защитники «Сочи» сняли воздух.

'8

Пытаются сочинцы забраться с мячом в штрафную ЦСКА, но передачи становятся добычей армейской защиты.

'5

Заика сделал пас в штрафную, догнавший мяч Мелкадзе отдал направо, последовал навес, защитники вынесли, но недалеко, и Мещанинов пробил с подбора из-за штрафной — очень неточно.

'3

Осторожное начало. Пока борьба за инициативу. Мяч много летает туда-сюда. Сейчас Адольфо Гайч сфолил в атаке.

'1

Поеееееехали! Матч начался.

17:15

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда.

17:10

А вот стартовый состав московского ЦСКА от Владимира Федотова:

Акинфеев, Гаич, Лукин, Роша, Агапов, Рядно, Мендес, Кисляк, Файзуллаев, Давила, Гайч.

17:05

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов:

Гойло, Алвес, Юрганов, Мещанинов, Заика, Нобоа, Ангбан, Медведев, Мигель, Мелкадзе, Бурмистров.

17:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России встречаются московский ЦСКА и «Сочи».

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