'52

КАК НЕ ЗАБИВАЕТ «СОЧИ»? Вдавили ЦСКА в штрафную сочинцы. После дальнего удара и рикошета мяч отскочил к Юрганову, который с близкого расстояния отдал мимо Акинфеева на пустые ворота Нобоа. Эквадорец смог подставить бедро, мяч полетел в сетку верхом, но АГАПОВ СУМЕЛ УСПЕТЬ И ВЫБИТЬ ГОЛОВОЙ! Почти из-за линии, но все же мяч полностью не зашел за линию!