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Спорт

«Эль Класико» за выход в финал Кубка Короля: «Реал» принимает «Барселону». LIVE

Кубок Испании. Полуфинал. Ответный матч. «Реал Мадрид» — «Барселона». ОНЛАЙН

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Juan Medina/Reuters
В ответном матче полуфинала Кубка Испании мадридский «Реал» в «Эль Класико» на «Сантьяго Бернабеу» принимает «Барселону». Первая встреча на «Камп Ноу» завершилась минимальной победой сине-гранатовых. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Кубок Испании. 1/2 финала
Матч не начался
05 апреля 22:00
Барселона
Барселона
0:0
Реал Мадрид
Мадрид
Стадион «Спотифай Камп Ноу», Барселона
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче полуфинала Кубка Испании мадридский «Реал» на своем поле принимает «Барселону» в «Эль Класико». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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