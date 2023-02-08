В марокканском Рабате в полуфинале клубного чемпионата мира встречаются египетский «Аль-Ахли» и мадридский «Реал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Клубный чемпионат мира. 1/2 финала
Матч не начался
08 февраля 22:00
Аль-Ахли
Каир, Египет
0:0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Стадион «Принц Мула Абдулла», Рабат
Главный судья: Андрес Матонте (Уругвай)
1-й тайм
2-й тайм
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19:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В полуфинале клубного чемпионата мира по футболу в марокканском Рабате встречаются египетский «Аль-Ахли» и мадридский «Реал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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