Манчестер Юнайтед

14:20

Сегодняшний матч пройдет на скромном стадионе «Уллевол» в столице Норвегии Осло. Арена вмещает всего 27 200 зрителей. И, конечно, будет заполнена. А еще этот матч интересен тем, что встречаются, возможно, нынешняя и будущая команды Криштиану Роналду. Правда, его самого в заявке «красных дьяволов» нет. Он пока не провел в это межсезонье ни одной встречи.