Сегодняшний матч пройдет на скромном стадионе «Уллевол» в столице Норвегии Осло. Арена вмещает всего 27 200 зрителей. И, конечно, будет заполнена. А еще этот матч интересен тем, что встречаются, возможно, нынешняя и будущая команды Криштиану Роналду. Правда, его самого в заявке «красных дьяволов» нет. Он пока не провел в это межсезонье ни одной встречи.
Игра без Роналду: «Манчестер Юнайтед» встречается с «Атлетико». LIVE
Футбол. Товарищеские матчи. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Атлетико» (Испания). ОНЛАЙН
close
100%
Джейдон Санчо празднует гол в составе «Манчестер Юнайтед»Reuters
В рамках товарищеской встречи «Манчестер Юнайтед» без своего лидера Криштиану Роналду играет с мадридским «Атлетико». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
Матч не начался
30 июля 14:45
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:0
Атлетико М
Мадрид, Испания
Стадион «Уллевол», Осло
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:20
Появились новые записи
показать