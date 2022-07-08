'65

Олег Романцев в эфире «Матч ТВ»:

«Переигрывает ли нас «Зенит» тактически? Они бегают хорошо, все свеженькие, помоложе, и у них больше замен. Сейчас имеет значение физическая готовность. Тактически они обороняются всей командой, здесь ничего нового они нам преподать не могут.

В такой ситуации придумать что-то сложно.

Почему Титов и Аленичев играют без замен? У нас больше никого нет. Только больной Мор и очень уставший Шмаров. Жалко пацанов, но я вместо них на поле выйти не могу».