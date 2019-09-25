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Трансляция
С конца
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'15
Бакаев со штрафного навесил на дальнюю штангу, Тиль выиграл борьбу в воздухе, но не попал по воротам.
'13
'11
Караев открылся под передачу, получил мяч в штрафной и пробил в дальний угол — промах! Впрочем, офсайд был у форварда.
'9
Тиль получил по ногам в центре поля — не прошла атака у «Спартака».
'7
Стартовые минуты проходят с большим преимуществом «Спартака». Игра идёт на половине поля хозяев.
'5
Краль откликнулся на подачу с углового и пробил головой! Мяч улетел в сторону.
'3
И сразу же момент у «Спартака»! Бакаев после подбора пробил с линии штрафной, мяч попал в перекладину и выскочил в поле. Тиль и Жиго добивали в упор, но защитники «КАМАЗа» заблокировали!
'1
Матч начался! Спартаковцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка России: «КАМАЗ» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.