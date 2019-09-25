онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
" aria-hidden="true">
Футбол
13:21
Сборной России пророчат недопуск на ЧМ-2022
закончен
15:30
Рассмотрение ходатайства об УДО Александра Протасовицкого перенесено
закончен
Испания Примера
20:00
ВальядолидГранада
1:1
закончен
21:00
БетисЛеванте
3:1
закончен
22:00
БарселонаВильярреал
2:1
закончен
Франция Лига 1
20:00
ДижонМарсель
0:0
закончен
22:00
МонакоНицца
3:1
закончен
Италия Серия А
20:00
ВеронаУдинезе
0:0
закончен
22:00
БрешияЮвентус
1:2
закончен
КХЛ регулярный чемпионат
12:00
АмурАдмирал
3:2
закончен
19:00
ТорпедоДинамо Мн
4:3 (ОТ)
закончен
19:30
ВитязьАвтомобилист
1:0 (ОТ)
закончен
19:30
СпартакСалават Юлаев
2:4
закончен
РегбиКубок мира
13:15
Россия — Самоа
закончен
" aria-hidden="true">
Кубок России
15:30
ЕнисейЗенит
1:2
закончен
18:00
АланияЦСКА
1:2
перерыв
18:30
КАМАЗСпартак М
0:0
1 тайм
19:00
Нижний НовгородКраснодар
п15.68x4.1п21.6
21:30
БалтикаЛокомотив М
п15.04x3.74п21.73
Испания Примера
20:00
ЛеганесАтлетик Б
п12.95x2.87п22.93
20:00
МальоркаАтлетико М
п15.99x3.67п21.69
21:00
ВаленсияХетафе
п12.09x3.26п24.09
22:00
Реал МадридОсасуна
п11.34x5.84п28.75
Украина Премьер-лига
17:00
МариупольДинамо К
0:1
закончен
Франция Лига 1
20:00
БрестЛион
п14.36x4.03п21.78
20:00
НантРенн
п12.33x3.14п23.41
20:00
Сент-ЭтьенМетц
п11.81x3.66п24.69
20:00
МонпельеНим
п11.97x3.44п24.12
20:00
ТулузаАнже
п12.71x3.23п22.78
20:00
ЛилльСтрасбург
п11.8x3.54п24.93
20:00
АмьенБордо
п12.69x3.01п22.98
22:00
ПСЖРеймс
п11.18x7.2п217.5
Италия Серия А
20:00
РомаАталанта
п12.4x3.89п22.8
22:00
ФиорентинаСампдория
п11.72x4.07п24.9
22:00
ДженоаБолонья
п12.41x3.6п22.97
22:00
Интер МЛацио
п11.97x3.58п24.1
22:00
НаполиКальяри
п11.24x7.04п212.25
22:00
ПармаСассуоло
п12.87x3.48п22.54
22:00
СПАЛЛечче
п12.12x3.57п23.61
КХЛ регулярный чемпионат
17:00
Металлург МгБарыс
1:1
3 период
17:00
ТракторАк Барс
0:6
3 период
18:30
ЙокеритЦСКА
0:1
1 период
19:30
ЛокомотивДинамо Р
п11.45x5.38п26.47
Единая лига ВТБ
20:30
Химки Зелена Гура
п11.02xп211.5
" aria-hidden="true">
Испания Примера
20:00
ЭйбарСевилья
п13.27x3.39п22.33
21:00
СельтаЭспаньол
п11.88x3.62п24.52
22:00
Реал СосьедадАлавес
не начался
Италия Серия А
22:00
ТориноМилан
п12.49x3.29п23.08
КХЛ регулярный чемпионат
12:00
АмурАдмирал
п12.31x3.9п22.94
19:00
НефтехимикКуньлунь Ред Стар
п12.03x4.21п23.32
19:00
СеверстальДинамо Мн
п12.24x4.16п22.91
19:30
СКАСалават Юлаев
п11.67x4.48п24.83
19:30
СпартакАвтомобилист
п13.04x4.12п22.18
19:30
ХК СочиДинамо М
п12.54x3.85п22.65
Смотреть все события
КАМАЗ Спартак М

Новый позор? КАМАЗ принимает «Спартак». LIVE

Олимп Кубок России. 1/16 финала. КАМАЗ — «Спартак». LIVE

Московский «Спартак» в рамках 1/16 финала Олимп Кубка России играет на выезде с командой КАМАЗ из Набережных Челнов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/16 финала  |   25 сентября 18:30   |  1 тайм
КАМАЗ
0:0
Спартак М
Стадион «КАМАЗ», Набережные Челны | Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Стефанович 14'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Александр Кобзев
5 (з)   Павел Евсеев
18 (з)   Даниил Криворучко
4 (з)   Антон Бочаров
31 (п)   Евгений Ушаков
42 (п)   Юрий Кириллов
7 (п)   Руслан Аюкин
8 (п)   Вадим Чёрный
9 (н)   Илья Стефанович 14'
10 (н)   Давид Караев
37 (н)   Евгений Воронин
32 (в)   Артём Ребров
6 (з)    Айртон
92 (з)   Николай Рассказов
14 (з)   Георгий Джикия
2 (з)   Самуэль Жиго
10 (п)   Зелимхан Бакаев
8 (п)   Гус Тиль
33 (п)   Алекс Краль
47 (п)   Роман Зобнин
19 (н)   Эсекьель Понсе
23 (н)   Джордан Ларссон
Запасной состав
1 (в)   Валерий Ионин
17 (з)   Никита Михайлов
12 (з)   Евгений Никишин
94 (з)   Владимир Клонцак
77 (п)   Роман Куражов
89 (п)   Михаил Яковлев
14 (п)   Денис Чушъялов
98 (в)   Александр Максименко
38 (з)   Андрей Ещенко
56 (з)   Илья Гапонов
7 (п)   Аяз Гулиев
49 (п)   Джано Ананидзе
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
54 (п)   Наиль Умяров
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'15
Бакаев со штрафного навесил на дальнюю штангу, Тиль выиграл борьбу в воздухе, но не попал по воротам.
'13
Стефанович выставил локоть и ударил Айртона по лицу. Жёлтая карточка.
'11
Караев открылся под передачу, получил мяч в штрафной и пробил в дальний угол — промах! Впрочем, офсайд был у форварда.
'9
Тиль получил по ногам в центре поля — не прошла атака у «Спартака».
'7
Стартовые минуты проходят с большим преимуществом «Спартака». Игра идёт на половине поля хозяев.
'5
Краль откликнулся на подачу с углового и пробил головой! Мяч улетел в сторону.
'3
И сразу же момент у «Спартака»! Бакаев после подбора пробил с линии штрафной, мяч попал в перекладину и выскочил в поле. Тиль и Жиго добивали в упор, но защитники «КАМАЗа» заблокировали!
'1
Матч начался! Спартаковцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка России: «КАМАЗ» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.