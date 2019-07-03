Первый тайм завершился! Бразилия обыгрывает Аргентину (1:0) и ведет в счете вполне заслуженно: пентакампеоны были гораздо активнее, креативнее и напористее в эти 45 минут. Однако и аргентинцы создали пару неплохих моментов, а один раз Агуэро даже попал головой в перекладину. В целом на поле происходит много стычек, словесных перепалок и апелляций к арбитру — таков жаркий латиноамериканский футбол. Стоит похвалить команды и за то, что они умудрялись держать высокие скорости весь первый тайм. Надеемся, что это продолжится и во втором, а пока — отдыхать!