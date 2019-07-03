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Бразилия Аргентина

Трагедия Месси: Бразилия уничтожает Аргентину. LIVE

Онлайн-трансляция полуфинала Кубка Америки Бразилия — Аргентина

На Кубке Америки в полуфинале встречаются сборные Бразилии и Аргентины. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
1/2 финала  |   03 июля 03:30   |  2 тайм
Бразилия
1:0
Аргентина
Стадион «Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту», Белу-Оризонти | Главный судья: Родди Самбрано Ольмедо (Эквадор)
Жезус 19'
Алвес 40'
Тальяфико 9'
Акунья 40'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алисон Бекер
12 (з)   Алекс Сандро
4 (з)    Маркиньос
2 (з)   Тьяго Силва
13 (з)   Дани Алвес 40'
8 (п)   Артур Рамос
5 (п)    Каземиро
11 (п)   Филиппе Коутиньо
19 (н)    Эвертон 46'
9 (н)   Габриэл Жезус 19'
20 (н)   Роберто Фирмино
1 (в)   Франко Армани
6 (з)   Херман Песселья
17 (з)   Николас Отаменди
3 (з)   Николас Тальяфико 9'
2 (з)   Хуан Фойт
5 (п)   Леандро Паредес
16 (п)   Родриго Де
8 (н)   Маркос Акунья 40'
10 (н)   Лионель Месси
22 (н)   Лаутаро Мартинес
9 (н)   Серхио Агуэро
Запасной состав
23 (в)    Эдерсон
16 (в)   Рамос Кассио
14 (з)   Эдер Милитао
3 (з)   Жоао Миранда
6 (з)   Филипе Луис
22 (з)   Лемос Консерва
17 (п)    Фернандиньо
15 (п)   Маркес Аллан
18 (п)   Лукас Пакета
10 (н)    Виллиан 46'
7 (н)   Давид Нерес
21 (н)    Ришарлисон
12 (в)   Агустин Маркесин
23 (в)   Хуан Муссо
13 (з)   Рамиро Мори
14 (з)   Мильтон Каско
4 (з)   Ренсо Саравия
7 (п)   Роберто Перейра
15 (п)   Гидо Писарро
11 (п)   Анхель Ди
18 (п)   Родригес Гидо
20 (п)   Джовани Ло
21 (н)   Пауло Дибала
19 (н)   Матиас Суарес
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'50

Момент! Лаутаро Мартинес пробил с лета с левой ноги после передачи Агуэро, но голкипер в прыжке зафиксировал мяч!

'49

Тальяфико здорово разогнался по левому флангу и навесил в штрафную, но Тьягу Силва успел к мячу первым и выбил его обратно в поле. А могло быть очень опасно...

'48

Бразилия тут же зарабатывает угловой. Следует высокая подача в центр штрафной, но Армани грамотно выходит из ворот и уверенно забирает мяч в руки.

'47

Замена в составе сборной Бразилии: Виллиан вышел вместо Эвертона.

'46

Второй тайм начался!

'45+2

Первый тайм завершился! Бразилия обыгрывает Аргентину (1:0) и ведет в счете вполне заслуженно: пентакампеоны были гораздо активнее, креативнее и напористее в эти 45 минут. Однако и аргентинцы создали пару неплохих моментов, а один раз Агуэро даже попал головой в перекладину. В целом на поле происходит много стычек, словесных перепалок и апелляций к арбитру — таков жаркий латиноамериканский футбол. Стоит похвалить команды и за то, что они умудрялись держать высокие скорости весь первый тайм. Надеемся, что это продолжится и во втором, а пока — отдыхать!

'45

Алвес выполнил проникающую передачу в штрафную на Фирмино, тот сильно ускорился и успел остановить мяч перед самой лицевой, однако его тут же накрыл защитник, выбивший снаряд из-под ног.

'44

Алвес навесил в штрафную «альбиселесте», и Фирмино завис в воздухе, готовясь пробить, но сделал это слишком рано — когда мяч прилетел в удобную точку, форвард уже приземлился. Часть стадиона испуганно выдохнула — никто из защитников Аргентины не успевал помешать Фирмино.

'43

Бразильцы заработали угловой и даже довели дело до удара из пределов штрафной, но мяч полетел по какой-то странной траектории — явно выше ворот.

'41

Алвес и Акунья боролись друг с другом за верховой мяч на грани фола и тут же вступили в перепалку. Но бразилец вскоре отошел в сторону, а вот аргентинец продолжил высказывать претензии арбитру, видимо, требуя желтой карточки для соперника. В итоге рефери вышел из себя и дал «горчичник» сразу обоим.

'39

Месси раззадорился! Капитан сборной Аргентины неожиданно пошел в подкат (когда такое было в последний раз?), успешно отобрал мяч и тут же нанес дальний удар! Правда, он был заблокирован, но сама агрессия и страсть Месси приятно удивляют.

'37

Опасно! Месси разогнался по правому флангу и выдал отличную проникающую передачу на Агуэро в чужой штрафной. Позиция — расстрельная для форварда такого уровня, но Кун пробил в защитника...

'36

Дани Алвес, к слову, уже вернулся на поле — с ним все хорошо.

'35

Пошла нервная игра. Команды пытаются действовать быстро, что приводит к множеству взаимных обрезов, ошибок и глупых уходов мяча за боковую.

'33

Акунья со всей дури наступил на ногу Алвесу, попытавшись резко затормозить и поставить корпус в борьбе за мяч. Наступил, скорее всего, специально, но все равно неприятно. Врачи уводят Дани с поля.

'31

Моментище! Как же пронесло сейчас Бразилию! Месси навесил со «стандарта» в штрафную, и Агуэро выпрыгнул выше всех, направив мяч головой в перекладину! Затем снаряд приземлился во вратарской, и аргентинцы ринулись на добивание, но никто не успел к мячу быстрее Каземиро, который вынес его от греха подальше.

'29

Два грубых фола совершили команды по очереди! Сначала Коутинью оказался на газоне (судья не остановил игру и не дал желтой), а затем — Месси. Арбитр решил никого не наказывать «горчичником», чтобы восстановить справедливость, но штрафной назначил.

'27

Месси крайне неудачно выполнил навес — Бекер вышел из ворот и легко забрал мяч в руки.

'26

«Альбиселесте» заработали штрафной! Лаутаро Мартинеса сбили на чужой половине поля. Месси у мяча.

'25

Защитник Аргентины Отаменди очень грубо ошибся, подарив мяч сопернику на своей половине поля, но бразильцы оказали ответную услугу и корявой передачей тут же вернули ему снаряд.

'23

Паредес сфолил на Коутинью — видимо, у этих двоих теперь всю встречу будет происходить сведение личных счетов.

'21

Бразильцы больше владеют мячом — 61% против 39%. В принципе это отражает объективную картину матча — хозяева явно доминируют с первых минут.

'19

ГООООЛ!!! Бразилия открывает счет! Дани Алвес отобрал мяч на чужой половине поля, обыграл одного защитника, отдал мяч на правый фланг — на Фирмино (все так легко, словно на тренировке), и нападающий «Ливерпуля» сделал точный прострел в штрафную. Не прикрытый никем Жезус в касание вколотил мяч в сетку — 1:0!

'17

Опасно! Бразилия организовала быструю контратаку после выноса мяча из своей штрафной, и ошибка защиты позволила Фирмино получить снаряд прямо в чужой штрафной! Однако нападающий немного замешкался, ожидая партнеров, не решился вовремя пробить сам и в итоге дождался, пока защитники накроют его. Запоздалая попытка удара закончилась блокировкой.

'16

Де Пауль разыграл мяч с Месси после углового, и только потом последовал навес в штрафную, но неудачный — прямо в защитника.

'15

Аргентинцы получили право на первый угловой, запрессинговав хозяев на их половине поля.

'14

Каземиро откровенно хватает Месси за футболку и сваливает его на газон. Паредес вступается за своего капитана и вступает в перепалку с Коутинью, который защищает Каземиро. Толкающихся соперников разводят их партнеры по команде.

'13

Ух, Паредес! Экс-игрок «Зенита» решил прервать монотонный перекат мяча и мощно пробил с середины поля — снаряд просвистел в сантиметрах от левой «девятки»!

'12

«Альбиселесте» перехватили мяч и теперь собираются с мыслями на своей половине поля, неспешно перекатывая его между собой. Этакая успокаивающая «Барселона». Бразильские фанаты уже свистят.

'10

Капитан сборной Бразилии Дани Алвес навесил со штрафного, но получилось прямо на Серхио Агуэро, который выбил мяч за боковую.

'9

Ан нет, все-таки доигрались до желтой карточки аргентинцы. Пострадал, конечно же, Жезус. Сзади ему в ноги сделал подкат Тальяфико, который получает за опасную игру «горчичник».

'8

Бывший игрок «Зенита» Леандро Паредес агрессивно въехал в ноги Жезусу! Стадион возмущенно ревет. Арбитр и здесь предпочитает закрыть глаза.

'6

Габи Жезуса жестко сбил на газон полузащитник аргентинцев Де Пуль. Бразилец недовольно показывает сопернику, мол, смотри, куда бежишь. Судья пока обходится без желтой карточки.

'5

С углового пентакампеоны выполнили подачу на ближнюю штангу, но защита аргентинцев выиграла верховую борьбу и выбила мяч.

'4

Бразильцы зарабатывают первый угловой — длинные забросы в штрафную заставляют соперника нервничать и выбивать.

'3

Напряженный момент! После еще одного заброса Фирмино все-таки удалось принять мяч и нанести удар по воротам из пределов штрафной! Голкипер в красивом прыжке отбил мяч. А затем после паузы боковой судья свистнул офсайд. Бывает и такое.

'2

Бразильцы спокойно владеют мячом. Неожиданно следует длинная передача на Фирмино, но защитник не дает ему зацепиться за мяч.

'1

Матч начался! Желаем удачи командам и ждем искрометного футбола!

03:30

Стартовый состав Аргентины: Франко Армани, Херман Песселья, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Хуан Фойт, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Маркос Акунья, Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Серхио Агуэро.

03:28

Состав сборной Бразилии: Алисон Бекер, Алекс Сандро, Маркиньос, Тьяго Силва, Дани Алвес, Артур Рамос, Каземиро, Филиппе Коутиньо, Эвертон, Габриэл Жезус, Роберто Фирмино.

03:25

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции полуфинала Кубка Америки, где встречаются сборные Бразилии и Аргентины.