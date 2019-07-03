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Тальяфико здорово разогнался по левому флангу и навесил в штрафную, но Тьягу Силва успел к мячу первым и выбил его обратно в поле. А могло быть очень опасно...
Бразилия тут же зарабатывает угловой. Следует высокая подача в центр штрафной, но Армани грамотно выходит из ворот и уверенно забирает мяч в руки.
Алвес выполнил проникающую передачу в штрафную на Фирмино, тот сильно ускорился и успел остановить мяч перед самой лицевой, однако его тут же накрыл защитник, выбивший снаряд из-под ног.
Алвес навесил в штрафную «альбиселесте», и Фирмино завис в воздухе, готовясь пробить, но сделал это слишком рано — когда мяч прилетел в удобную точку, форвард уже приземлился. Часть стадиона испуганно выдохнула — никто из защитников Аргентины не успевал помешать Фирмино.
Бразильцы заработали угловой и даже довели дело до удара из пределов штрафной, но мяч полетел по какой-то странной траектории — явно выше ворот.
Месси раззадорился! Капитан сборной Аргентины неожиданно пошел в подкат (когда такое было в последний раз?), успешно отобрал мяч и тут же нанес дальний удар! Правда, он был заблокирован, но сама агрессия и страсть Месси приятно удивляют.
Дани Алвес, к слову, уже вернулся на поле — с ним все хорошо.
Пошла нервная игра. Команды пытаются действовать быстро, что приводит к множеству взаимных обрезов, ошибок и глупых уходов мяча за боковую.
Два грубых фола совершили команды по очереди! Сначала Коутинью оказался на газоне (судья не остановил игру и не дал желтой), а затем — Месси. Арбитр решил никого не наказывать «горчичником», чтобы восстановить справедливость, но штрафной назначил.
Месси крайне неудачно выполнил навес — Бекер вышел из ворот и легко забрал мяч в руки.
«Альбиселесте» заработали штрафной! Лаутаро Мартинеса сбили на чужой половине поля. Месси у мяча.
Защитник Аргентины Отаменди очень грубо ошибся, подарив мяч сопернику на своей половине поля, но бразильцы оказали ответную услугу и корявой передачей тут же вернули ему снаряд.
Паредес сфолил на Коутинью — видимо, у этих двоих теперь всю встречу будет происходить сведение личных счетов.
Бразильцы больше владеют мячом — 61% против 39%. В принципе это отражает объективную картину матча — хозяева явно доминируют с первых минут.
Де Пауль разыграл мяч с Месси после углового, и только потом последовал навес в штрафную, но неудачный — прямо в защитника.
Аргентинцы получили право на первый угловой, запрессинговав хозяев на их половине поля.
Каземиро откровенно хватает Месси за футболку и сваливает его на газон. Паредес вступается за своего капитана и вступает в перепалку с Коутинью, который защищает Каземиро. Толкающихся соперников разводят их партнеры по команде.
«Альбиселесте» перехватили мяч и теперь собираются с мыслями на своей половине поля, неспешно перекатывая его между собой. Этакая успокаивающая «Барселона». Бразильские фанаты уже свистят.
Капитан сборной Бразилии Дани Алвес навесил со штрафного, но получилось прямо на Серхио Агуэро, который выбил мяч за боковую.
Бывший игрок «Зенита» Леандро Паредес агрессивно въехал в ноги Жезусу! Стадион возмущенно ревет. Арбитр и здесь предпочитает закрыть глаза.
Габи Жезуса жестко сбил на газон полузащитник аргентинцев Де Пуль. Бразилец недовольно показывает сопернику, мол, смотри, куда бежишь. Судья пока обходится без желтой карточки.
С углового пентакампеоны выполнили подачу на ближнюю штангу, но защита аргентинцев выиграла верховую борьбу и выбила мяч.
Бразильцы зарабатывают первый угловой — длинные забросы в штрафную заставляют соперника нервничать и выбивать.
Бразильцы спокойно владеют мячом. Неожиданно следует длинная передача на Фирмино, но защитник не дает ему зацепиться за мяч.
Матч начался! Желаем удачи командам и ждем искрометного футбола!
Стартовый состав Аргентины: Франко Армани, Херман Песселья, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Хуан Фойт, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Маркос Акунья, Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Серхио Агуэро.
Состав сборной Бразилии: Алисон Бекер, Алекс Сандро, Маркиньос, Тьяго Силва, Дани Алвес, Артур Рамос, Каземиро, Филиппе Коутиньо, Эвертон, Габриэл Жезус, Роберто Фирмино.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции полуфинала Кубка Америки, где встречаются сборные Бразилии и Аргентины.