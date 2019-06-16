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Унижение Месси? Аргентина сражается с Колумбией. LIVE

Онлайн-трансляция матча Кубка Америки — 2019 Аргентина — Колумбия

Сборная Аргентины по футболу встречается с Колумбией в рамках группового этапа Кубка Америки — 2019. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
  |   16 июня 01:00   |  1 тайм
Аргентина
0:0
Колумбия
Стадион «Арена Фонте-Нова - Отавиу Мангабэйра», Салвадор | Главный судья: Роберто Тобар (Чили)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Франко Армани
4 (з)   Ренсо Саравия
3 (з)   Николас Тальяфико
6 (з)   Херман Песселья
17 (з)   Николас Отаменди
5 (п)   Леандро Паредес
20 (п)   Джовани Ло
18 (п)   Родригес Гидо
11 (п)   Анхель Ди
9 (н)   Серхио Агуэро
10 (н)   Лионель Месси
1 (в)   Давид Оспина
3 (з)   Джон Стефан
6 (з)   Вильям Тесильо
13 (з)   Йерри Мина
23 (з)   Давинсон Санчес
5 (п)   Вильмар Барриос
11 (п)   Хуан 
15 (п)   Андрес Урибе
10 (п)   Хамес Родригес
9 (н)   Радамель Фалькао
19 (н)   Луис Мурьель
Запасной состав
12 (в)   Агустин Маркесин
23 (в)   Хуан Муссо
2 (з)   Хуан Маркос
13 (з)   Рамиро Мори
14 (з)   Мильтон Каско
7 (п)   Роберто Перейра
15 (п)   Гидо Писарро
16 (п)   Родриго Де
8 (н)   Маркос Акунья
19 (н)   Матиас Суарес
21 (н)   Пауло Дибала
22 (н)   Лаутаро Мартинес
12 (в)   Камило 
22 (в)   Альваро Монтеро
2 (з)   Кристиан Сапата
17 (з)   Кристиан Борха
21 (з)   Джон Лукуми
4 (з)   Сантьяго Арьяс
14 (п)   Луис Диас
16 (п)   Хефферсон Лерма
18 (п)   Густаво Куэльяр
8 (п)   Эдвин 
7 (н)   Дуван Сапата
20 (н)   Рохер Мартинес
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка Америки-2019: Аргентина — Колумбия. Это соперники по группе В. Начало встречи запланировано на 01:00 по московскому времени.