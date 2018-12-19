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Трансляция
С конца
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'85
'83
Момент у «Тоттенхэма»! Кристиан Эриксен получил пас от Кейна в центральной зоне у чужой штрафной и нанес пушечный удар, но выручил свою команду Петр Чех.
'81
Мэйтленд-Найлс упал на газон в жестком столкновении в чужой штрафной. Потребовалась ему медицинская помощь.
'79
'79
'77
'75
Момент у «Арсенала»! Обамеянг при попытке навесить с левого фланга атаки неожиданно отправил мяч под перекладину ворот, но выручил свою команду Гассанига.
'73
Никуда не торопятся сейчас уже футболисты «Тоттенхэма». Могут себе позволить такую игру гости, учитывая цифры на табло стадиона.
'71
Харри Кейн попытался продвинуться вперед от центра поля, но тут же жестко встретил его Рэмзи, остановив с нарушением правил.
'69
Гранит Джака навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу, где в скоплении футболистов попробовал нанести удар по воротам Ляказетт, но блокировал его соперник.
'67
Мэйтленд-Найлс получил пас на правом фланге атаки у чужой штрафной, но неудачно принялся финтить и выпустил мяч за лицевую линию поля.
'65
'65
'64
Гранит Джака исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, где первым на мяче был один из соперников.
'62
Момент у «Арсенала»! Обамеянг отпасовал низом с левого края чужой штрафной в центр на Ляказетта, а тот в касание пробил, но отправил мяч в дальнюю штангу ворот Гассаниги!
'60
'59
'59
'58
'58
'57
Обамеянг заработал стандарт в центральной зоне у чужой штрафной. Но Гранит Джака пробил со штрафного очень сильно и неточно.
'55
Эриксен здорово исполнил удар со штрафного с 25-ти метров в ближний угол ворот, но Петр Чех в красивом прыжке выручил свою команду.
'54
Обамеянг нарушил правила против Дэнни Роуза на левом фланге атаки «Тоттенхэма». Может быть опасный стандарт.
'52
Алекс Ивоби здорово отпасовал с левого края чужой штрафной на правый, откуда попытался пробить Мэйтленд-Найлс, но отправил мяч в скопление из футболистов «Тоттенхэма».
'50
Начо Монреаль подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил подачу во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Гассанига.
'48
Эриксен пытался активно сыграть в прессинге на чужой половине поля, но в итоге сумел лишь нарушить правила против Начо Монреаля.
'46
'46
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Одну из своих немногочисленных возможностей уверенно реализовали гости, тогда как у «Арсенала» с реализацией голевых моментов пока явные проблемы. После перерыва канонирам нужно будет еще более прибавлять.
'45+3
'45
Гранит Джака выполнил подачу с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда нанес удар головой Сократис, но отправил мяч рядом со штангой!
'43
Штанга! Ивоби прострелил с левого фланга атаки в центр на линию штрафной, откуда Рэмзи в касание пробил, но Гассанига парировал мяч в штангу своих ворот!
'41
Рэмзи обыгрался в стеночку с Монреалем на левом фланге атаки и при попытке прострелить в центр заработал угловой. Подача от Джаки с угла поля пришлась на голову сопернику.
'39
Длительное время контролируют мяч футболисты «Арсенала» поблизости от центра поля и на чужой половине поля, но по-прежнему без опасных моментов.
'37
Генрих Мхитарян попытался по центру прорваться к чужой штрафной, но надежно против армянина сыграл в отборе Гарри Уинкс.
'35
Алекс Ивоби исполнил слишком сильную и неточную передачу в чужую штрафную на Торрейру. В результате тот лишь проводил мяч за лицевую линию поля.
'33
Лукас Моура и Мхитарян получил повреждения в обоюдном столкновении. Однако, оба футболиста готовы продолжить игру.
'31
Мхитарян получил пас на правом краю чужой штрафной и при попытке прострелить в центр рикошетом от Дэвиса заработал угловой. Джака исполнил подачу с угла поля на дальнюю штангу, где Гассанига ошибся на выходе, но никто из канониров так и не нанес удар по воротам.
'29
Дэнни Роуз отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Лукаса Моуру, а тот тут же в касание отдал пас в чужую штрафную, где мячом завладел Петр Чех.
'27
Мэйтленд-Найлс подключился к атаке своей команды по правому флангу, но принялся неудачно финтить у чужой штрафной, позволив Роузу мяч отобрать.
'25
Длительное время контролируют мяч футболисты «Арсенала» на чужой половине поля, но пока найти слабые места в гостевой обороне им не удается.
'23
Важный гол удалось провести «Тоттенхэму» уже на стартовом отрезке матча. В очередной раз подтвердила свою ненадежность оборона «Арсенала».
'21
'19
Дважды за минуту здорово сыграл на перехвате в своей штрафной Мэйтленд-Найлс сейчас. Пока надежно смотрится на месте правого защитника номинальный полузащитник.
'17
Эриксен получил пас в 30-ти метрах от чужих ворот по центру и решился на удар, но отправил мяч выше рамки ворот Петра Чеха.
'15
Гюэндузи надежно сыграл в отборе против Эриксена поблизости от центра поля, чем остановил развитие быстрого наступления «Тоттенхэма».
'13
Момент у «Арсенала»! После стеночки с Рэмзи выбежал один на один по месту левого форварда Мхитарян, но пробил затем Генрих довольно просто в ближний угол ворот и Гассанига выручил свою команду.
'11
Гюэндузи исполнил не самую точную передачу от центра поля в чужую штрафную. Мяч стал легкой добычей для вратаря «Тоттенхэма».
'9
Длительное время пробуют контролировать сейчас мяч футболисты «Тоттенхэма», но пока толком не получаются у них атаки.
'7
Рэмзи получил возможность для удара по воротам с левого края чужой штрафной, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот Гассаниги.
'5
С преимуществом «Арсенала» развивается у нас игра на первых минутах матча. Но пока достаточно успешно удается «Тоттенхэму» обороняться.
'3
Мхитарян взял игру на себя на правом фланге атаки и заработал угловой в единоборстве с Уинксом. Джака навесил с угла поля и Мхитарян головой сбросил мяч на дальнюю штангу, где Монреаль в борьбе с Триппьером до мяча не дотянулся.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка английской лиги: «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.