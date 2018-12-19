'3

Мхитарян взял игру на себя на правом фланге атаки и заработал угловой в единоборстве с Уинксом. Джака навесил с угла поля и Мхитарян головой сбросил мяч на дальнюю штангу, где Монреаль в борьбе с Триппьером до мяча не дотянулся.