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Россия разгромила Чехию. LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия — Чехия

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Сборная России встречается с Чехией в рамках товарищеского матча. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Товарищеские матчи 1  |   10 сентября 19:00   |  2 тайм
Россия
5:1
Чехия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Алияр Агаев (Баку, Азербайджан)
Ионов 8'
Заболотный 24'
Ионов 29' (пен)
Ерохин 78'
Полоз 83'
Борил 29'
Соучек 63'
Соучек 74'
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Андрей Лунёв
2 (з)   Марио Фернандес 64'
23 (з)   Константин Рауш 87'
5 (з)   Андрей Семёнов
3 (з)   Роман Нойштедтер
8 (п)   Юрий Газинский 85'
20 (п)   Алексей Ионов 62' 8' 29'
7 (п)   Далер Кузяев
21 (п)   Александр Ерохин 78'
6 (п)   Денис Черышев 80'
9 (н)   Антон Заболотный 73' 24'
16 (в)   Томаш Коубек
18 (з)   Ян  29'
20 (з)   Владимир Цоуфаль
17 (з)   Радим Ржезник
3 (з)   Томаш Калас 46'
10 (п)   Йозеф Гушбауэр 82'
14 (п)   Якуб Янкто
15 (п)   Томаш Соучек 63' 74'
12 (п)   Томаш Горжава 65'
8 (п)   Яромир Змрхаль
7 (н)   Станислав Тецль 71'
Запасной состав
16 (в)   Антон Шунин
1 (в)   Маринато Гилерме
10 (з)   Руслан Камболов 85'
4 (з)   Егор Сорокин 87'
14 (з)   Георгий Джикия
15 (з)   Эльмир Набиуллин
11 (п)   Роман Зобнин 62'
19 (п)   Игорь Смольников 64'
24 (п)   Дмитрий Стоцкий 80'
18 (п)   Павел Могилевец
25 (п)   Антон Швец
17 (н)   Дмитрий Полоз 73' 83'
1 (в)   Томаш Вацлик
23 (в)   Ондржей Коларж
5 (з)   Якуб Брабец 46'
4 (з)   Теодор Гебре
2 (з)   Павел Кадержабек
6 (п)   Ян Сикора 65'
9 (п)   Михал Травник 82'
21 (п)   Ондржей Петрак
11 (н)   Михал Крменчик 71'
19 (н)   Патрик Шик
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Матч окончен

Все! Завершился поединок! Сборная России побеждает Чехию со счетом 5:1. Невероятный мяч удался отечественной дружине.

'90+3

В атаке проводит сборная России последние секунды встречи.

"90+1

Отличный момент был у Полоза, однако Дмитрий не попал по мячу из убойной позиции. Шестой мяч был совсем близко.

'90

Три минут добавил арбитр к основному времени матча.

'88

Вышедший на поле Камболов сейчас спас свою команду, заблокировав очень опасный момент чехов.

'86

Замена у сборной России. Юрий Газинский покидает поле, вместо него на поле вышел Руслан Камболов. Капитаном будет Роман Зобнин.

'84

«МО-ЛО-ДЦЫ», — заливается ростовская арена.

'83

Константин Рауш прострелил в штрафную, а Полоз с близкого расстояния расстрелял ворота чехов! 5:1! Фантастика!

'83

ГООООООООЛ! Пятый влетает в чешские ворота. Полоз!

'81

Тем временем Черчесов проводит очередную замену. Дмитрий Черышев покидает газон, вместо него вышел Дмитрий Стоцкий.

'79

Подача с углового завершилась точным ударом Ерохина головой в упор. Ничего не мог поделать голкипер с этим выстрелом — 4:1!

'79

ГО-О-ОЛ! Забивает сборная России! Ерохин!

'77

Сборная России побежала атаковать и заработала два угловых подряд.

'75

Удался чехам заброс в штрафную россиян, мяч после серии рикошетов отскочил к Соучеку, который с близкого расстояния пробил Лунева — 3:1.

'75

Эх, забили все же нам один мяч чехи. Соучек поразили ворота Лунева.

'74

Дмитрий Полоз выходит на поле. Тепло встречает публика экс-игрока «Ростова». Газон покидает под овации покидает Заболотный.

'73

Потрясающая атмосфера сегодня в Ростове-на-Дону. Яблоку негде упасть на стадионе!

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Россия-Чехия

Публикация от lisa (@lisa_lissabon)

'71

Не спешат чехи отыгрываться. Сборная России все ближе и ближе к своей очередной победе.

Во время товарищеского матча по футболу между сборными России и Чехии, 10 сентября 2018 года

'69

Смольников показал, как надо играть в защите! Сначала он обезвредил летевшего забивать чеха Игорь, а затем невозмутимо обыграл соперника около своих ворот. Браво!

'67

Черышев оказался один в штрафной и бил по воротам соперника. Однако выстрел получился не очень сильным — Томаш Коубек забрал мяч в руки.

'65

Вторая замена у сборной России. Игорь Смольников вышел вместо Марио Фернандеса.

'64

Томаш Соучек зарабатывает желтую карточку за грубый фол.

'62

Под овации «Ростов-Арены» поле покидает автор двух мячей Алексей Ионов. Вместо него будет играть спартаковец Роман Зобнин.

'60

Перекладина спасает сборную России. Якуб Янкто был первым на мяче и головой отправил снаряд в каркас ворот Андрея Лунева.

'58

Очень активно прессингует сборная России. Несколько раз едва не ошибся голкипер соперника.

'56

Ерохин! Как сейчас не забил Александр? Из убойной позиции хавбек «Зенита» пробил выше ворот, хотя никто ему не мешал.

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Публикация от barashyan (@barashyan)

'54

Черышев и Заболотный убегали вдвоем к чешским воротам. Почему-то Денис решил не пасовать Антону, который был совсем один. Дриблинг Черышеву не удался. Защитники справились с футболистом «Валенсии».

'52

Можете выдохнуть. Все в порядке с Заболотным. Продолжает игру Антон.

'50

Заботоный пострадал в столкновении с чехом. Держится за лицо нападающий. Будем надеяться, что все в порядке будет с одной из главных звезд сборной России.

'48

Любопытно, что в первом тайме на две команды была проведена лишь одна замена. Хотя этот матч — товарищеский, здесь количество перестановок на поле не ограничено. У чехов вместо Томаша Каласа вышел Якуб Брабец.

'46

Стартовал второй тайм! Продолжаем следить за футболом!

Девушка фотографируется на трибунах перед началом товарищеского матча по футболу между сборными России и Чехии, 10 сентября 2018 года

Перерыв

Все! Завершился этот убойный первый тайм. Сборная России раскатала чехов. Дубль оформил Алексей Ионов из «Ростова», еще один мяч на счету зенитовца Антона Заболотного. 3:0! Блестящее начало. Жаль, что это только товарищеский матч.

'45

Спокойно проходит концовка первого тайма. Похоже, игроки уже мыслями находятся в раздевалке.

Во время товарищеского матча по футболу между сборными России и Чехии, 10 сентября 2018 года

'43

Очень быстро выскакивает сборная России из обороны. Видимо, в концовке тайма команда Черчесова решила искать счастье на контратаках.

'41

Опасно было у наших ворот. Чехи подавали угловой, Лунев неудачно сыграл на выходе, выбив мяч прямом на ногу Томашу Горжаве. Благо, соперник моментом не воспользовался и пробил выше цели.

Во время товарищеского матча по футболу между сборными России и Чехии, 10 сентября 2018 года

'39

Чехи полны решимости отквитать хотя бы один мяч до перерыва. Соперники россиян бесконечно грузят мячи в штрафную хозяев. Однако Фернандес и Нойштедтер спокойно справились с несколькими подачами подряд.

'37

Отошли к своим воротам футболисты сборной России и тут же получили нагоняй от Черчесова за несколько ошибок в обороне. Тренер не снижает своих требований, несмотря на счет.

Во время товарищеского матча по футболу между сборными России и Чехии, 10 сентября 2018 года

'35

Сумасшествие происходит в Ростове-на-Дону. Фанаты пускают волну и скандируют «МО-ЛО-ДЦЫ». Посмотрите, как болельщики встретили третий мяч национальной команды.

'33

Обескураженными выглядят чехи. Не ожидали они такого начала встречи.

'31

Сборная Чехии побежала атаковать. Томаш Соучек решил пробить из-за пределов штрафной. Рядом со штангой пролетает мяч. Лунев все контролировал.

'29

ГООООЛ!!! Ионов развел голкипера и мяч по разным углам — пробил в правый, и Кубек не угадал! Это разгром! 3:0!

'28

Пенальти в ворота Чехии! Заболотный заработал 11-метровый удар! Форвард влетел в штрафную и заставил защитника Яна Борила сфолить на себе.

'26

Сборная России завелась. Ребята играют с огоньком и явно хотят забить еще. Заболотный только что имел еще одну возможность, чтобы пробить, но немного не подстроился под удар в чужой штрафной и упустил мяч.

'24

ГООООЛ!!! 2:0! Сменщик Дзюбы Заболотный забивает!!! Нападающий получил мяч после длинной передачи нашего голкипера Лунева, поборолся с защитником, ворвался в штрафную, обвел вратаря и с очень острого угла пробил точно в створ!

'23

Момент! Чехи в кои-то веки выбрались на нашу половину поля и заработали штрафной. После навеса в штрафную последовала скидка, но Лунев сумел перехватить мяч в руки.

'21

Рауш навесил в штрафную с углового, и Заболотный пробил головой! Получилось сильно, но не в створ. А если бы чуть точнее, то вратарь бы уже точно не спас...

'19

Ионов! На скорости ворвался в чужую штрафную и мощно пробил в дальний угол! Вратарь в прыжке перевел мяч на угловой.

'17

Россияне снова прижали чехов к их воротам! Ионов долго мудрил, стоя перед защитниками, но так и не решился на удар. Пришлось отдавать Газинскому, а тот в свою очередь пробил со всей силы, метя в дальний угол. Жаль, но в створ капитан не попал.

'15

Черышев решил по традиции пробить издали со своей волшебной левой ноги, но мяч мягко пошел по газону — и мимо створа. Денис всплеснул руками и с явным негодованием отправился обратно на свою половину поля.

'13

Черышев вновь собирался ракетой разогнаться по левому флангу, но капитан чехов Хушбаер просто сбил его с ног, чтобы предотвратить опасную атаку.

'11

Подопечные Черчесова чуть не соорудили вторую голевую атаку, но Марио Фернандес немного не догнал сильную передачу в чужую штрафную и позволил мячу уйти за пределы поля.

'9

ГОООООЛ!!! Сборная России открывает счет! Алексей Ионов выскочил один на один с вратарем после великолепной передачи из глубины и протолкнул мяч в ворота! 1:0! Ростовская публика в восторге. А блестящий пас отдал, кстати, сегодняшний капитан Газинский.

'8

Опасно! После подачи Рауша Ерохин выполнил головой скидку на дальнюю штангу под удар Заболотному, но тот немного не дотянулся!

'7

Ерохин заработал «стандарт» для сборной России! Константин Рауш готовится подавать.

'5

Черышев здорово разогнался по левому флангу и отдал пас в чужую штрафную на Ионова, но тот немного не успел добежать до мяча — вратарь перехватил!

'4

Чехи пока что смотрятся чуть поактивнее в атаке. Им даже удалось добиться штрафного после фола Черышева. Хушбаер выполнил навес, но россияне легко выиграли воздух и выбили мяч в поле.

'2

Игроки обеих команд начали встречу на очень высоких скоростях. Тут же в центре поля досталось Ионову, и зрители взорвались возмущенными криками. Матч проходит в Ростове-на-Дону, и Алексей выступает за местный клуб «Ростов». Естественно, что своего здесь в обиду не дадут.

'1

Матч начался!

18:55

В предыдущей встрече, которую подопечные Черчесова провели в рамках Лиги наций, они одержали победу над Турцией со счетом 2:1. Голами тогда отличились Дзюба и Денис Черышев. Будем надеяться, что и сегодня ребята порадуют самоотверженной игрой и обеспечат себе победу.

18:50

Капитаном команды в отсутствие травмированного Артема Дзюбы будет полузащитник Юрий Газинский. Напомним, это автор первого гола сборной России на чемпионате мира — 2018. Юрий тогда отличился головой в ворота Саудовской Аравии.

18:45

Стартовый состав сборной Чехии: Кубек, Куфал, Калас, Режник, Борил, Хушбаер, Сучек, Змргал, Хорава, Янкто, Тецл.

18:40

Стартовый состав сборной России: Лунев, Фернандес, Семенов, Нойштедтер, Рауш, Кузяев, Газинский, Ионов, Ерохин, Черышев, Заболотный.

18:35

Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

18:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представлена текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча Россия — Чехия.