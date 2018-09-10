Россияне снова прижали чехов к их воротам! Ионов долго мудрил, стоя перед защитниками, но так и не решился на удар. Пришлось отдавать Газинскому, а тот в свою очередь пробил со всей силы, метя в дальний угол. Жаль, но в створ капитан не попал.