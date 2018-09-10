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Все! Завершился поединок! Сборная России побеждает Чехию со счетом 5:1. Невероятный мяч удался отечественной дружине.
В атаке проводит сборная России последние секунды встречи.
Отличный момент был у Полоза, однако Дмитрий не попал по мячу из убойной позиции. Шестой мяч был совсем близко.
Вышедший на поле Камболов сейчас спас свою команду, заблокировав очень опасный момент чехов.
«МО-ЛО-ДЦЫ», — заливается ростовская арена.
Подача с углового завершилась точным ударом Ерохина головой в упор. Ничего не мог поделать голкипер с этим выстрелом — 4:1!
Сборная России побежала атаковать и заработала два угловых подряд.
Удался чехам заброс в штрафную россиян, мяч после серии рикошетов отскочил к Соучеку, который с близкого расстояния пробил Лунева — 3:1.
Дмитрий Полоз выходит на поле. Тепло встречает публика экс-игрока «Ростова». Газон покидает под овации покидает Заболотный.
Потрясающая атмосфера сегодня в Ростове-на-Дону. Яблоку негде упасть на стадионе!
Не спешат чехи отыгрываться. Сборная России все ближе и ближе к своей очередной победе.
Смольников показал, как надо играть в защите! Сначала он обезвредил летевшего забивать чеха Игорь, а затем невозмутимо обыграл соперника около своих ворот. Браво!
Очень активно прессингует сборная России. Несколько раз едва не ошибся голкипер соперника.
Можете выдохнуть. Все в порядке с Заболотным. Продолжает игру Антон.
Заботоный пострадал в столкновении с чехом. Держится за лицо нападающий. Будем надеяться, что все в порядке будет с одной из главных звезд сборной России.
Стартовал второй тайм! Продолжаем следить за футболом!
Все! Завершился этот убойный первый тайм. Сборная России раскатала чехов. Дубль оформил Алексей Ионов из «Ростова», еще один мяч на счету зенитовца Антона Заболотного. 3:0! Блестящее начало. Жаль, что это только товарищеский матч.
Спокойно проходит концовка первого тайма. Похоже, игроки уже мыслями находятся в раздевалке.
Очень быстро выскакивает сборная России из обороны. Видимо, в концовке тайма команда Черчесова решила искать счастье на контратаках.
Чехи полны решимости отквитать хотя бы один мяч до перерыва. Соперники россиян бесконечно грузят мячи в штрафную хозяев. Однако Фернандес и Нойштедтер спокойно справились с несколькими подачами подряд.
Отошли к своим воротам футболисты сборной России и тут же получили нагоняй от Черчесова за несколько ошибок в обороне. Тренер не снижает своих требований, несмотря на счет.
Сумасшествие происходит в Ростове-на-Дону. Фанаты пускают волну и скандируют «МО-ЛО-ДЦЫ». Посмотрите, как болельщики встретили третий мяч национальной команды.
Обескураженными выглядят чехи. Не ожидали они такого начала встречи.
Сборная Чехии побежала атаковать. Томаш Соучек решил пробить из-за пределов штрафной. Рядом со штангой пролетает мяч. Лунев все контролировал.
Сборная России завелась. Ребята играют с огоньком и явно хотят забить еще. Заболотный только что имел еще одну возможность, чтобы пробить, но немного не подстроился под удар в чужой штрафной и упустил мяч.
Россияне снова прижали чехов к их воротам! Ионов долго мудрил, стоя перед защитниками, но так и не решился на удар. Пришлось отдавать Газинскому, а тот в свою очередь пробил со всей силы, метя в дальний угол. Жаль, но в створ капитан не попал.
Черышев решил по традиции пробить издали со своей волшебной левой ноги, но мяч мягко пошел по газону — и мимо створа. Денис всплеснул руками и с явным негодованием отправился обратно на свою половину поля.
Черышев вновь собирался ракетой разогнаться по левому флангу, но капитан чехов Хушбаер просто сбил его с ног, чтобы предотвратить опасную атаку.
Подопечные Черчесова чуть не соорудили вторую голевую атаку, но Марио Фернандес немного не догнал сильную передачу в чужую штрафную и позволил мячу уйти за пределы поля.
Ерохин заработал «стандарт» для сборной России! Константин Рауш готовится подавать.
Черышев здорово разогнался по левому флангу и отдал пас в чужую штрафную на Ионова, но тот немного не успел добежать до мяча — вратарь перехватил!
Чехи пока что смотрятся чуть поактивнее в атаке. Им даже удалось добиться штрафного после фола Черышева. Хушбаер выполнил навес, но россияне легко выиграли воздух и выбили мяч в поле.
Игроки обеих команд начали встречу на очень высоких скоростях. Тут же в центре поля досталось Ионову, и зрители взорвались возмущенными криками. Матч проходит в Ростове-на-Дону, и Алексей выступает за местный клуб «Ростов». Естественно, что своего здесь в обиду не дадут.
В предыдущей встрече, которую подопечные Черчесова провели в рамках Лиги наций, они одержали победу над Турцией со счетом 2:1. Голами тогда отличились Дзюба и Денис Черышев. Будем надеяться, что и сегодня ребята порадуют самоотверженной игрой и обеспечат себе победу.
Капитаном команды в отсутствие травмированного Артема Дзюбы будет полузащитник Юрий Газинский. Напомним, это автор первого гола сборной России на чемпионате мира — 2018. Юрий тогда отличился головой в ворота Саудовской Аравии.
Стартовый состав сборной Чехии: Кубек, Куфал, Калас, Режник, Борил, Хушбаер, Сучек, Змргал, Хорава, Янкто, Тецл.
Стартовый состав сборной России: Лунев, Фернандес, Семенов, Нойштедтер, Рауш, Кузяев, Газинский, Ионов, Ерохин, Черышев, Заболотный.
Игра начнется в 19:00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представлена текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча Россия — Чехия.