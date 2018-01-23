Бристоль Сити

'90+6
Матч завершён! «Манчестер Сити» одолел «Бристоль» в полуфинале Кубка лиги. Подопечные Хосепа Гвардиолы сыграли не идеально, позволив сопернику забить два гола после явных ошибок.Но эти пропущенные мячи никоим образом не повлияли на финальный итог, который был осуществлён с помощью Зане, Агуэро и Де Брёйне. «Сити» в финале!
'90+6
'90+5
'90+4
'90+3
Бернарду Силва забежал в офсайд.
'90+2
Стили отразил опасный навес Бернарду Силвы на соперника, который отыграл на стоящего перед вратарской Гюндогана, чей удар угодил в защитника!
'90+1
Пять минут переиграть командам.
'89
Пять в три убежали в контратаку манкунианцы! Давид Сильва сыграл направо на Данило, который выстрелил вблизи дальней штанги!
'87
Дьедиу подобрал мяч на краю чужой штрафной спиной к воротам и нанёс удар в падении через себя, получилось неточно.
'86
Браунхилл не успел за диагональю через всё поле.
'85
'85
'84
Давид Сильва потерял мяч в перспективной контратаке «Ман Сити».
'82
'82
'81
Бернарду Силва вошёл на край штрафной и нанёс удар, который был блокирован защитником.
'78
Уолкер получил повреждение в столкновении с Дьедиу. Пауза в матче.
'76
Агуэро немного не успел на обостряющий пас Бернарду Силвы, а на мяч вовремя вышел Стили.
'75
Флинт подключился к атаке справа и сделал подачу на трибуну, будет удар от ворот.
'73
'73
'71
Удар Давида Сильвы был блокирован, но мяч от защитника отлетел к Зане, которому тоже помешали нанести удар из убойной позиции!
'70
Флинт отразил прострел Бернарду Силвы в створ своих ворот, Стили пришлось реагировать!
'69
Стоунс зачем-то полез в дриблинг на своей половине поля и чудом оставил мяч у себя в борьбе с двумя соперниками, после чего ошибся с проникающим пасом на ход Зане.
'67
Оборона «Бристоля» заблокировала дальний удар Уолкера.
'64
'62
Зане не сумел обработать в штрафной «Бристоля» слишком резкий пас Де Брёйне.
'61
Опасный удар Давида Сильвы был блокирован!
'60
Пауза в матче из-за травмы Бобби Рида.
'58
Фернандиньо спас свою команду, головой из пределов вратарской прервав опасную подачу.
'57
Дьедиу открылся на линии штрафной «Ман Сити», получил мяч и нанёс несильный удар прямо в Браво.
'56
Браво под прессингом нападающий «Бристоля» выбил мяч в аут.
'54
Зане неточно пробил с края чужой штрафной.
'53
Фернандиньо в атаке вторым темпом сделал слишком сильную диагональ, послав мяч за лицевую.
'52
Де Брёйне опасно пробил из-за пределов штрафной, Стили пришлось отразить мяч в сторону на угловой!
'51
Фернандиньо отработал в обороне, остановив рывок соперника в штрафную «Ман Сити».
'50
'49
Фернандиньо прервал фланговую подачу «Бристоль Сити».
'48
Манкунианцы начали тайм с тотального контроля над мячом, очень много перед, постоянная игра на обострение.
'46
Агуэро после розыгрыша мяч с центра поля подбежал к чужой штрафной и нанёс удар в створ, Стили был готов.
'46
'46
'46
'46
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Закончился первый тайм. «Манчестер Сити» вёл игру в первой половине ответной встречи с «Бристолем». Хозяева сконцентрировались на обороне, практически не отвечая на атаки манкунианцев. В итоге такая стратегия привела к ошибке в защите, которую гости тут же реализовали. Перерыв.
'45+1
Уолш грубо сыграл против Давида Сильвы в центре поля.
'45+1
Две минуты добавил арбитр.
'43
'41
Бернарду здорово обыграл защитника у лицевой и опасно пробил по воротам, но на пути мяча встал Стили!
'40
Агуэро перед штрафной взял подбор после розыгрыша углового и пробил с лёта мимо цели!
'40
Райт заблокировал очередную дальнюю попытку Де Брёйне, вновь будет угловой.
'37
Флинт выиграл борьбу у вратарской за бросок мяча из аута и пробил головой под перекладину, но Браво сыграл уверенно.
'36
Дальний выстрел Фернандиньо оказался неточным.
'35
Бернарду сместился слева в центр по линии штрафной и сделал резкий проникающий пас, который из-за защитника не дошёл до Зане.
'34
Браво дважды отлично сыграл на выходе.
'33
Стили легко вышел из ворот на простой навес Зинченко.
'32
Де Брёйне решился на дальний удар, который был блокирован усилиями Кори Смита.
'30
Давид Сильва в контратаке подбежал к чужой штрафной и пробил мимо правого угла ворот.
'29
Соперник легко предугадал удар Отаменди издали, заблокировав его попытку.
'28
Стили спас свою команду после опасного удара от Давида Сильвы!
'27
Обостряющий пас Уолкера на Де Брёйне был перехвачен, а после рикошета от защитника мяч достался голкиперу Стили.
'26
Браво вовремя вышел из ворот на опасную диагональ, опередил соперника и сопроводил мяч за лицевую.
'24
Давид Сильва сделал неточный проникающий пас в сторону Зане.
'23
Зинченко в ответной атаке «Ман Сити» отметился неточным дальним ударом.
'22
Браунхилл со стандарта сделал неплохой навес, который забрал Браво.
'21
'20
Де Брёйне залез под двойную опеку на фланге и потерял мяч.
'18
Зане получил мяч на краю штрафной и замахнулся, чтобы пробить, но попасть по мячу ему не удалось, что вызвало смех на трибунах.
'16
Хозяева боятся владеть мячом в позиционных атаках, прибегая к банальной игре на длинных передачах, которые почти всегда получаются неточными.
'14
Стоунс немного не успел к опасному навесу со стандарта.
'13
Агуэро в быстрой атаке подхватил мяч на краю чужой штрафной и, как оказалось, сделал поспешный навес.
'12
Уолкер угодил под мощный прессинг хозяев, из-за чего сыграл назад на Браво, которому пришлось в спешке исполнить длинный пас.
'10
Отаменди опасно сыграл в подкате против Уолша, бутсой задев голову полузащитника.
'9
Зинченко подбежал к краю штрафной «Бристоля» и неожиданно пробил по воротам, но мяч пролетел в метре от дальней девятки.
'8
Сильва отыграл в сторону на Бернарду, чей опасный прострел сумел перехватить защитник.
'8
Фернандиньо замедлил с решением перед чужой штрафной, нарвавшись на отбор. Плотная игра от хозяев.
'7
Зинченко подстраховал Отаменди, отыграв назад на Браво.Пока мяч совсем не держится у игроков «Бристоля».
'6
Давид Сильва выскочил на заброс Зинченко, оказавшись в положении вне игры.
'4
Флинт перехватил опасный прострел Зане, чуть не срезав мяч в ближнюю девятку своих ворот!
'2
Уолкер впервые подключился к атаке «Ман Сити», но его прострел легко заблокировал Магнуссон.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Кубка английской лиги: «Бристоль Сити» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. В первом матче победил «Манчестер Сити» — 2:1.