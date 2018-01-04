'90+4
Свисток! 1:1. Неплохой матч получился. В первом тайме шла равная интересная игра, во втором «Барселона» имела больше моментов и чаще что-то создавала у чужих ворот, но никому забить не удалось, во многом благодаря тому, что «Сельта» надёжно действовала в защите и периодически неплохо атаковала сама. Спасибо вам за внимание, до новых встреч!
'90+3
Гомес оказался в офсайде.
'90+1
Три минуты добавлено.
'89
Момент! Роберто в касание бил в ближний угол после прострела Семеду, мяч попал в штангу и вылетел за пределы поля.
'87
«Барселона» владеет мячом в центре поля.
'85
Семеду прострелил с правого фланга на партнёра, но защитник отлично занял позицию и выбил мяч в поле.
'84
Игрок «Сельты» пробил из-за пределов штрафной, голкипер не смог сразу зафиксировать мяч, но никого из соперников рядом с мячом не оказалось.
'82
'82
'81
Обе команды играют побыстрее, «Сельте» в целом удалось выровнять ход встречи, теперь и хозяева тоже периодически переходят в атаку.
'80
Отметим, что в первом круге чемпионата в Барселоне была зафиксирована ничья 2:2.
'79
3 — 5 по ударам в створ.
'77
Ракитич пробил метров с 22, мяч полетел низом и точно по центру, голкипер на месте.
'76
'76
'76
Игроки «Барселоны» владеют мячом на чужой половине поля.
'75
Форвард «Барселоны» пытался прессинговать голкипера, но тот низом отдал на партнёра.
'73
Игрокам «Сельты» удалось отвести игру от своих ворот.
'72
'72
'72
4 — 12 по нарушениям правил.
'71
'71
'70
Момент! Мор пробил в дальний нижний угол, Пике подкатился, но до мяча не добрался, а снаряд пролетел совсем рядом со штангой.
'68
'68
'67
'67
'65
Момент! Последовал удар в дальний нижний угол, но Силлессен забрал мяч в руки.
'64
'62
«Сельта» во втором тайме пока только обороняется, у гостей же получаются интересные атаки.
'61
Бускетс пробил издали в ближний угол, мяч попал в перекладину и вылетел за пределы поля. Гол-красавец могли забить гости.
'59
Момент! Арнаис в касание бил в ближний нижний угол, мяч пролетел совсем рядом со штангой.
'57
Поинтереснее сейчас играют футболисты «Барселоны».
'55
Подача с правого фланга, защитник «Сельты» головой перевёл мяч за перекладину.
'54
Подача на дальнюю штангу, игрок «Барселоны» после отскока от земли пытался направить мяч в створ, но немного не удалось.
'52
Прострел с правого фланга в центр штрафной, игрок «Сельты» пытался пробить с лёта, но мяч не лёг точно на ногу.
'51
Ничего интересного с этого стандарта каталонцы создать не сумели.
'50
Право на угловой получили каталонцы.
'49
Игроки «Барселоны» владеют мячом, но войти в штрафную пока не удаётся.
'48
На равных началась вторая половина встречи.
'46
Второй тайм начался.
'45+1
Свисток! 1:1. Интересный первый тайм. «Барселона» лучше начала и владела инициативой, но затем «Сельта» прибавила и сравняла счёт. Пока что идёт равный футбол.
'45
Во второй половине тайма перевес у «Сельты», «Барселона» достаточно много времени проводит в обороне.
'43
Игрок «Барселоны» пробил издали в дальнюю девятку, мяч полетел чуть выше ворот.
'41
После углового голкипер «Сельты» вышел из ворот и забрал мяч в руки.
'39
Удар издали низом в дальний угол от Паулиньо, мяч задел соперника и улетел на угловой.
'38
Гомес дошёл почти до штрафной, решил пробить щёчкой, но защитник подставил ногу.
'37
Игрок «Сельты» пробил издали в ближний угол, мяч пролетел рядом со штангой.
'35
Достаточно давно команды не создавали моменты.
'34
Передача назад на Альвареса, тот отдал на партнёра между двух соперников.
'33
«Сельта» продолжает владеть мячом и держать его на чужой половине. Инициатива у хозяев.
'31
'30
Момент! Отличная атака «Сельты» правым флангом, последовал диагональный прострел в центр на Аспаса, тот в касание пробил, мяч попал в перекладину, затем попал в колено голкиперу и вылетел в поле.
'28
Игроки «Барселоны» спокойно владеют мячом на своей половине поля.
'26
'25
Давно в нашей встрече не было опасных моментов.
'23
Заброс черпачком на Гомеса, но Пике сыграл головой и не дал мячу дойти до форварда.
'21
Мяч дошёл до Силлессена, рядом были соперники, но он быстро отдал партнёру.
'20
Прострел с левого фланга в центр штрафной «Барселоны», никто из хозяев не смог нанести удар.
'18
В не самом высоком темпе проходит игра, обе команды особо никуда не торопятся.
'17
Хозяева долго держат мяч на своей половине поля.
'15
'14
Атака «Сельты», хозяевам удалось дойти до чужой штрафной, но никому не удалось пробить по воротам.
'12
Силлессен не торопится вводить мяч в игру от ворот.
'11
Гомеш, оттягиваясь назад, пробил головой, мяч опустился на сетку сверху.
'10
Угловой подали хозяева, но ничего интересного создать не удалось.
'8
Момент! Передача в касание на Аспаса, тот вышел почти один на один, но толком пробить ему не удалось.
'7
Паулиньо пытался пройти к воротам, но защитники не позволили ему это сделать.
'5
Футболисты «Сельты» прессингуют на чужой половине поля, но гости всё делают чётко.
'4
Все игроки «Сельты» находятся на своей половине поля.
'2
Игроки «Барселоны» с мячом на первых минутах.
'1
Матч начался!
'0
Здравствуйте ещё раз, уважаемые любители футбола! Наш матч начнётся совсем скоро.
'0
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'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Кубка Испании: «Сельта» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.