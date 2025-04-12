Пари Нижний Новгород

Карич с линии штрафной бьет над перекладиной!
Игра остается жесткой, но при этом идет она, по большей части, в центральной зоне. Моментов не возникает.
Карраскаль упал в чужой штрафной в единоборстве с Каккоевым. Динамовцы к арбитру не апеллируют — фола не было.
Достаточно жесткой стала игра в последние минуты.
Агапов наступил на ногу Касересу, но здесь Левников не достает карточку.
Первый «горчичник» в матче получает Дмитрий Александров из «Динамо» — вместо мяча он въехал в ногу Боселли.
Бителло прорвался на угол штрафной и сделал поперечную передачу к центру, которую прервал Карич.
Эктов заблокировал передачу Бителло со стандарта.
Эктов достаточно жестко встретил Дасу на фланге — фол зафиксирован, но без предупреждения.
После подачи Артур получил мяч на линии штрафной и пробил — на трибуны.
Бителло опасно прострелил, на угловой вынесли нижегородцы.
Лукьянов выбежал из штрафной и опередил Маухуба, уже готового выходить один на один.
Трошечкин пострадал в стыке и не сразу, но все же поднялся. Медицинской помощи не потребовалось.
Очень активно начали хозяева, на хороших скоростях двигаются.
И уже на 12-й секунде гости едва не заработали угловой — Боселли замыкал навес, и мяч улетел за лицевую. Но — в офсайде оказался игрок «Пари НН».
Поехали! Главный судья — Кирилл Левников.
«Пари НН»: Лукьянов, Каккоев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Эктов, Трошечкин, Ермаков, Грулев, Боселли.
«Динамо»: Лунев, Бальбуэна, Даса, Касерес, Кутицкий, Александров, Смелов, Карраскаль, Бителло, Маухуб, Гомес.
Матч начнется в 14:30 мск.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Программа 24-го тура РПЛ продолжается в Нижнем Новгороде матчем между «Пари НН» и московским «Динамо».