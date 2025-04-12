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Спорт

Прервать серию неудач: «Пари НН» принимает «Динамо». LIVE

Футбол. РПЛ-2024/25, 24-й тур. «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» (Москва). ОНЛАЙН

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Телеграм-канал «ФК Пари Нижний Новгород»
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги «Пари НН» дома принимает московское «Динамо». Нижегородцы подошли к этому матчу с серией из четырех поражений подряд. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 24-й тур
1-й тайм
12 апреля 14:30
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
0 : 0
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород, Россия
1-й тайм

23' Александров

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'35

Карич с линии штрафной бьет над перекладиной!

'34

Игра остается жесткой, но при этом идет она, по большей части, в центральной зоне. Моментов не возникает.

'30

Карраскаль упал в чужой штрафной в единоборстве с Каккоевым. Динамовцы к арбитру не апеллируют — фола не было.

'29

Достаточно жесткой стала игра в последние минуты.

'26

Агапов наступил на ногу Касересу, но здесь Левников не достает карточку.

'23

Первый «горчичник» в матче получает Дмитрий Александров из «Динамо» — вместо мяча он въехал в ногу Боселли.

'21

Бителло прорвался на угол штрафной и сделал поперечную передачу к центру, которую прервал Карич.

'16

Эктов заблокировал передачу Бителло со стандарта.

'12

Эктов достаточно жестко встретил Дасу на фланге — фол зафиксирован, но без предупреждения.

'10

После подачи Артур получил мяч на линии штрафной и пробил — на трибуны.

'9

Бителло опасно прострелил, на угловой вынесли нижегородцы.

'7

Лукьянов выбежал из штрафной и опередил Маухуба, уже готового выходить один на один.

'5

Трошечкин пострадал в стыке и не сразу, но все же поднялся. Медицинской помощи не потребовалось.

'3

Очень активно начали хозяева, на хороших скоростях двигаются.

'1

И уже на 12-й секунде гости едва не заработали угловой — Боселли замыкал навес, и мяч улетел за лицевую. Но — в офсайде оказался игрок «Пари НН».

'1

Поехали! Главный судья — Кирилл Левников.

14:25

«Пари НН»: Лукьянов, Каккоев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Эктов, Трошечкин, Ермаков, Грулев, Боселли.

«Динамо»: Лунев, Бальбуэна, Даса, Касерес, Кутицкий, Александров, Смелов, Карраскаль, Бителло, Маухуб, Гомес.

14:20

Матч начнется в 14:30 мск.

14:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! Программа 24-го тура РПЛ продолжается в Нижнем Новгороде матчем между «Пари НН» и московским «Динамо».

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