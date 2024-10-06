Спорт
Братское дерби за место в призах: «Динамо» принимает ЦСКА. LIVE
Григорий Сысоев/РИА Новости
В матче 11-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» на своем поле принимает ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 11-й тур
Матч не начался
06 октября 19:00
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
18:50
ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Обляков, Кисляк, Зделар, Файзуллаев, Гуарирапа.
18:45
«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Лаксальт, Карраскаль, Бителло, Тюкавин, Нгамале, Артур Гомес.
18:40
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 11-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» на своем поле принимает ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.