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Южане играют за лидерство в РПЛ: «Краснодар» принимает «Химки». LIVE

Футбол. РПЛ. 10-й тур. «Краснодар» — «Химки». ОНЛАЙН

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Виталий Тимкив/РИА Новости
В матче 11-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле принимает «Химки». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 11-й тур
Матч не начался
06 октября 19:00
Краснодар
Краснодар, Россия
0 : 0
Химки
Химки, Россия
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 11-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле принимает «Химки». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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