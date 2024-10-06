Спорт
Южане играют за лидерство в РПЛ: «Краснодар» принимает «Химки». LIVE
Виталий Тимкив/РИА Новости
В матче 11-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле принимает «Химки». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 11-й тур
Матч не начался
06 октября 19:00
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия
18:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 11-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле принимает «Химки». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.