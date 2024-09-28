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Игра года: «Краснодар» и «Зенит» разыгрывают первое место в России. LIVE

Футбол. РПЛ. 10-й тур. «Краснодар» — «Зенит». ОНЛАЙН

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В матче десятого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле принимает петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 10-й тур
Матч не начался
28 сентября 19:30
Краснодар
Краснодар, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче десятого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле принимает петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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