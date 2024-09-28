Спорт
Игра года: «Краснодар» и «Зенит» разыгрывают первое место в России. LIVE
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В матче десятого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле принимает петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 10-й тур
Матч не начался
28 сентября 19:30
Краснодар
Краснодар, Россия
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия
19:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче десятого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле принимает петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.