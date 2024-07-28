Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Реабилитироваться за позор в Оренбурге: «Спартак» играет с «Химками». LIVE

Футбол. РПЛ, 2 тур. «Химки» — «Спартак» (Москва). ОНЛАЙН

close
100%
Игроки «Спартака» Даниил Хлусевич (справа) и автор гола Манфред Угальде радуются забитому мячу в матче 1/2 финала кубка России (путь РПЛ) по футболу сезона 2023/2024 между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Зенит (Санкт-Петербург), 3 апреля 2024 года

Игроки «Спартака» Даниил Хлусевич (справа) и автор гола Манфред Угальде радуются забитому мячу в матче 1/2 финала кубка России (путь РПЛ) по футболу сезона 2023/2024 между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Зенит (Санкт-Петербург), 3 апреля 2024 года

Владимир Астапкович/РИА Новости
Московский «Спартак», потерпевший в первом туре Российской премьер-лиги — 2024/25 неожиданное поражение от «Оренбурга», постарается реабилитироваться в матче с вернувшимися в РПЛ «Химками». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
Матч не начался
28 июля 15:00
Химки
Химки, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Арена Химки», Химки, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! Подмосковные «Химки» в матче 2 тура РПЛ принимают московский «Спартак», «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Картина дня
Видео скандального открытия Олимпиады в Париже пропало с официальных ресурсов
Военная операция на Украине, день 886-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 886-й день
Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду туарегов в Мали. Речь может идти о десятках погибших
Туареги-исламисты в Мали разбили колонну ЧВК «Вагнер», десятки погибших
Следственный комитет намерен просить ареста Бажаева
США и Япония хотят расширить совместное производство Patriot
Меган Маркл раскритиковали за наряд на бизнес-саммите: «Она выглядела неряшливо»
Серена Уильямс заявила, что из-за проливного дождя в Париже у нее отпали ресницы
Новости и материалы
Путин: если военные люди собираются в одном месте, это хороший знак
Путин поблагодарил моряков ВМФ РФ за службу
В Нижнем Тагиле детский праздник в сауне закончился химическими ожогами и массовой рвотой
Глава разведки Израиля прибыл в Италию для участия во встрече по Газе
Мужчина въехал в правительство Мордовии на Daewoo Nexia и попал в психбольницу
Россиян предупредили о неотличимых от оригинала мошеннических сайтах
Том Круз хочет найти женщину, которая родит ему четвертого ребенка
Стало известно, сколько целей ВСУ уничтожила морская авиация в ходе СВО
Сборная Германии пожаловалась на еду на Олимпиаде в Париже
Стало известно, сколько человек находились на борту самолета, упавшего в Карачаево-Черкесии
Цивилева заявила о продолжении работы в фонде «Защитники Отечества»
Россияне погибли в ДТП в Абхазии
Раскрыта стоимость всего имущества российского офиса Google
В Карачаево-Черкесии упал легкомоторный самолет
Патрушев: работа над ударными системами будет выполнена в срок
Бен Аффлек купил особняк на фоне слухов о разводе с Дженнифер Лопес
Путин сравнил планы США по размещению ракет в ФРГ с холодной войной
«Это как теракт»: боец СВО пытался сжечь семейное кафе с посетителями в Ревде
Все новости
Подозреваемых в подготовке подрыва церкви в Каспийске арестовали
Лавров в рубашке батик встретился с главой МИД Малайзии
Задержанный сын бизнесмена Бажаева оказался совладельцем трех компаний
«Подкинуть» труп, устроить диверсию, купить экспертизу. Как работают черные пиарщики в России
IT-детектив Бедеров: черные пиарщики используют дипфейки и фейковые аккаунты
«Хезболле» придется заплатить цену, которую до сих пор не платила». Израиль пообещал ответ на удар по Голанам
Посол Ирана назвал спектаклем реакцию Израиля на удар по Голанским высотам
«Средь бела дня по морде полковнику полиции». В Москве задержан сын миллиардера из списка Forbes
Сын миллиардера Мусы Бажаева задержан в Москве за нападение на полицейского
«Я не хочу выглядеть молодо»: Юлии Меньшовой — 55
«Россия логична, Запад нерационален». Главное из выступления премьера Венгрии Орбана
Орбан считает, что церемония открытия ОИ показала отрицание Западом морали
Телефонная дипломатия: в США сообщили о срыве «тайной операции» Киева против Москвы
NYT: Белоусов и Остин обсудили по телефону тайную операцию Украины против России
«Студенты перестреляли гвардейцев»: как французы свергли упертого короля за введение цензуры
Французская революция «Трех славных дней» началась 194 года назад
Военная операция на Украине, день 885-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 885-й день
«В детстве мечтала, чтобы родители развелись». Роза Сябитова — о шоу «Свадьба вслепую», семье и обольщении мужчин
Телеведущая Сябитова посоветовала искать богатого мужа в гольф-клубах
Повышение пенсий и наследование цифровых рублей: какие изменения ждут россиян в августе
Накопительные пенсии 118,8 тыс. россиян будут увеличены на 7% с 1 августа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами