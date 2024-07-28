Добрый день, уважаемые любители футбола! Подмосковные «Химки» в матче 2 тура РПЛ принимают московский «Спартак», «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Реабилитироваться за позор в Оренбурге: «Спартак» играет с «Химками». LIVE
Футбол. РПЛ, 2 тур. «Химки» — «Спартак» (Москва). ОНЛАЙН
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Игроки «Спартака» Даниил Хлусевич (справа) и автор гола Манфред Угальде радуются забитому мячу в матче 1/2 финала кубка России (путь РПЛ) по футболу сезона 2023/2024 между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Зенит (Санкт-Петербург), 3 апреля 2024 годаВладимир Астапкович/РИА Новости
Московский «Спартак», потерпевший в первом туре Российской премьер-лиги — 2024/25 неожиданное поражение от «Оренбурга», постарается реабилитироваться в матче с вернувшимися в РПЛ «Химками». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
Матч не начался
28 июля 15:00
Химки
Химки, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Арена Химки», Химки, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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