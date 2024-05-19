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Вот это игра! Нападающий «Ахмата» Конате отыграл один мяч уже спустя две минуты после того, как Кассьерра оформил дубль! 1:2!

Швец исполнил подачу к вратарской «Зенита», Конате подхватил мяч и пробил с разворота точно в дальний угол!