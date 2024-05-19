Двойная замена в составе «Зенита»: полузащитники Коваленко и Васильев вышли вместо Вендела и Эраковича.
Кассьерра исполнил прострел вдоль штрафной «Ахмата», но никто из партнеров не успел замкнуть.
Мантуан опять ускорился к штрафной «Ахмата», но проиграл борьбу за мяч.
Алип исполнил длинный заброс на Мантуана, но тот не успел добраться до мяча: Тодорович совершил перехват.
Замена в составе «Ахмата»: Бернард Бериша вышел вместо Конате.
Опасно! Садулаев подобрал мяч у чужой штрафной после ошибки Вендела и пробил в створ, но вратарь «Зенита» перевел на угловой!
Вендел нанес удар с линии штрафной, но получилось выше ворот.
«Ахмат» заработал угловой, но футболисты плохо им распорядились: решили разыграть мяч, но не смогли в итоге соорудить осмысленную атаку.
Мантуан попытался отобрать мяч у Ковачева и случайно ударил по ноге. Болгарскому хавбеку даже пришлось покинуть поле, но вскоре он вернулся.
Вендел нарушил правила на только что вышедшем Тимофеева.
Двойная замена в составе «Ахмата»: хавбек Тимофеев вместо Камилова, еще один полузащитник Ковачев — вместо Швеца.
Момент! Клаудиньо нанес дальний удар под перекладину, но вратарь «Ахмата» спас свою команду от шестого гола!
Двойная замена в составе «Зенита»: Мантуан вышел вместо Педро, а Родригао — вместо Нино.
Эту машину не остановить! Кассьерра оформляет пента-трик!!! «Зенит» повел со счетом 5:1!
Колумбиец принял мяч в штрафной «Ахмата» после паса Вендела, выскочил один на один с вратарем и пробил мимо него!
Тодорович попытался навесить в штрафную «Зенита», но перестарался и отправил мяч за лицевую.
ГООООЛ!!! «Зенит», едва выйдя на поле, доводит дело до разгрома — 4:1! И это покер Матео Кассьерры! Защитник «Ахмата» Гандри отдал неточный пас назад на своего вратаря. Сергеев перехватил мяч и пробил, но попал в голкипера. А вот Кассьерра дождался отскока и поразил пустые ворота!
Второй тайм стартовал!
Первый тайм завершен!
«Зенит» обыгрывает «Ахмат» на выезде со счетом 3:1 благодаря хет-трику Кассьерры. С нетерпением ждем второго тайма и продолжения голевого пиршества!
Садулаев сфолил в атаке на Венделе, пытаясь побороться за мяч.
Камило сфолил на Барриосе в центре поля.
Судья компенсировал к первому тайму четыре минуты.
ГОООЛ!!! Кассьерра оформил хет-трик, «Зенит» повел со счетом 3:1!
Бразильцы сотворили быструю атаку в несколько передач, и Клаудиньо навесил в штрафную, а Кассьерра поразил ворота точным ударом головой!
Конате чуть не вышел один на один с вратарем «Зенита», но Барриос шикарно отобрал мяч у нападающего «Ахмата» и сумел не «привезти» пенальти.
Садулаев нанес дальний удар, но мяч пролетел выше ворот и опустился на сетку.
Сергеев агрессивно сыграл против бразильского защитника «Ахмата» Ловата, буквально снеся его на газон.
Врачи увели Педро с поля, но, к счастью, обошлось без травмы. Вскоре нападающий вернулся в игру.
Швец выбивал мяч и случайно зарядил ногой в грудь Педро. Бразилец не может подняться с газона.
Кассьерра упал в штрафной «Ахмата» после борьбы со Швецом, но судья не поверил колумбийскому нападающему и не стал давать пенальти.
Швец сфолил на Клаудиньо на правом фланге.
Клаудиньо нанес дальний удар, но мяч рикошетом от защитника «Ахмата» Гандри ушел на угловой. «Зенит» не смог извлечь пользы из этого «стандарта», так как защитник грозненцев Богосавац перехватил мяч.
Защитник «Ахмата» Шатара придержал Сергеева за футболку и сорвал опасную контратаку «Зенита», за что был наказан желтой карточкой.
Педро проник в штрафную «Ахмата» и попытался пробить в дальнюю «девятку» — выше створа!
Зенитовцы почти все время владеют мячом и диктуют темп игры.
Вынужденная замена в составе «Зенита»: Караваев вышел вместо Сантоса.
Дуглас Сантос получил травму. Матч остановлен.
Дуглас Сантос нанес удар с линии штрафной, но Камило самоотверженно встал на пути мяча.
Тодорович решился на дальний удар, но получилось выше створа.
Вот это игра! Нападающий «Ахмата» Конате отыграл один мяч уже спустя две минуты после того, как Кассьерра оформил дубль! 1:2!
Швец исполнил подачу к вратарской «Зенита», Конате подхватил мяч и пробил с разворота точно в дальний угол!
Что творит Кассьерра?! Дубль за шесть минут!
Дуглас Сантос подобрал мяч на правом фланге и решился на дальний удар, но попал в штангу! На добивании неудачно сыграл Сергеев, но зато мяч отскочил к Кассьерре, который попал точно в ближнюю «девятку» — 0:2!
Камилов пробил почти с линии штрафной, но мяч чуть-чуть не попал в створ!
Алип выбил мяч из-под ног у Садулаева и прервал редкую атаку «Ахмата».
ГООООЛ!!! «Зенит» ошеломляюще быстро открыл счет.
Сергеев исполнил пас в штрафную на Вендела, а тот покатил во вратарскую на Кассьерру. Колумбийский нападающий обыграл защитника «Ахмата» Тодоровича и точно пробил в ближний угол ворот — 0:1!
Матч начался!
Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Дуглас Сантос, Алип, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Кассьерра, Педро.
Стартовый состав «Ахмата»: Опарин, Тодорович, Богасавац, Шатара, Ловат, Гандри, Камилов, Швец, Садулаев, Камило, Конате.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Матч начнется в 19.00 мск.