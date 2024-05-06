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Битва соседей по таблице: ЦСКА сражается с «Рубином». LIVE

Футбол. РПЛ. 27-й тур. ЦСКА — «Рубин». ОНЛАЙН

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В матче 27-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает казанский «Рубин». Соперников разделяет в турнирной таблице РПЛ одно очко: у ЦСКА 38 баллов, у «Рубина» — 37. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
Матч не начался
06 мая 20:30
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Рубин
Казань, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
20:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 27-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает казанский «Рубин». Начало матча — в 20.30 мск.

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