Перед началом этого матча ЦСКА с 38 очками занимает седьмое место в РПЛ, а «Балтика» с 23 очками — 15-е.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Кисляк, Гаич, Зделар, Чалов, Мусаев, Давила.
Стартовый состав «Балтики»: Латышонок, Жиров, Роберто Фернандес, Андраде, Луна, Бистрович, Ковалев, Лисакович, Козлов, Энрикес, Алекс Фернандес.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 26-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА играет с калининградской «Балтикой». Начало — в 21.30 мск.