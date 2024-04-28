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ЦСКА против Игнашевича: армейцы сражаются с «Балтикой» в гостях. LIVE

Футбол. РПЛ. 26-й тур. «Балтика» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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В матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА гостит у калининградской «Балтики», главным тренером которой является Сергей Игнашевич. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
Матч не начался
28 апреля 21:30
Балтика
Калининград, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Ростех Арена», Калининград, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:27

Перед началом этого матча ЦСКА с 38 очками занимает седьмое место в РПЛ, а «Балтика» с 23 очками — 15-е.

21:25

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Кисляк, Гаич, Зделар, Чалов, Мусаев, Давила.

21:20

Стартовый состав «Балтики»: Латышонок, Жиров, Роберто Фернандес, Андраде, Луна, Бистрович, Ковалев, Лисакович, Козлов, Энрикес, Алекс Фернандес.

21:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 26-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА играет с калининградской «Балтикой». Начало — в 21.30 мск.

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