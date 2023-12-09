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Спорт

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РПЛ. 18-й тур. «Зенит» — «Пари НН». ОНЛАЙН

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Григорий Соколов/РИА «Новости»
В матче 18-го тура Российской премьер-лиги занимающий второе место в таблице санкт-петербургский «Зенит» на своем поле принимает «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 18-й тур
Матч не начался
09 декабря 19:45
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 18-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» в Санкт-Петербурге принимает «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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