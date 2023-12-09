Спорт
Погоня за «Краснодаром»: «Зенит» принимает «Пари НН». LIVE
Григорий Соколов/РИА «Новости»
В матче 18-го тура Российской премьер-лиги занимающий второе место в таблице санкт-петербургский «Зенит» на своем поле принимает «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 18-й тур
Матч не начался
09 декабря 19:45
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
19:30
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 18-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» в Санкт-Петербурге принимает «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.