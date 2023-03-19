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Спорт

Дать бой лидеру: ЦСКА принимает «Зенит» в Москве. LIVE

Футбол. РПЛ. 20-й тур. ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург). ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
Московский ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на своем поле принимает лидера чемпионата — петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 20-й тур
1-й тайм
19 марта 19:30
ЦСКА
Москва
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
1-й тайм

38' Родригао

2-й тайм
Трансляция
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Перерыв

Звучит свисток на перерыв! Нулевая ничья после первого тайма зафиксирована на табло, ЦСКА больше давит, «Зенит» иногда огрызается, но пока сам на себя не похож. Отдохнем.

'45_5

Опасный штрафной зарабатывает Кузяев, Клаудиньо подает, но нет удара, мяч летит к центру.

'45+4

Обляков мяч перехватил, попытался пробить с правой, но Кержаков вновь в игре, забирает он мяч. Весьма мощно ЦСКА проводит концовку тайма.

'45+2

Ну как сейчас! Мойзес вырезал шикарный пас на Заболотного, но удар не получился особо хорошим — прямо в рук и Кержакову.

'45+1

Четыре минуты добавил Сергей Карасев. Все же и замена была вынужденная, и помощь медики оказывали. А Облякова зацепили, Вендел постарался. Время нужно Ивану, чтобы подняться.

'45

Вендел поспешил в атаку, но перед ним вырос Роша, и пока бразилец думал, что делать, ЦСКА вернулся в свою оборону. Дошло дело в итоге до удара, но прямо в руки Акинфееву.

'43

Обляков навязывает борьбу Кузяеву, «Зенит» мяч в центре поля перехватывает, но вновь высоко играет ЦСКА почти всем составом, очень трудно пройти «Зениту» дальше.

'41

Так, со всеми все в порядке, никому еще никакой замены не потребовалось, игра идет, Малком помешал точному пасу от Облякова. А следом опасно! Чалов пробил по воротам, Кержаков отбивает, но неудачный отскок для армейцев, чтобы добить.

'39

Столкнулись достаточно серьезно Роша и Круговой, врачи тут же оказываются на поле. Коленом в поясницу прилетело игроку «Зенита».

'37

Пострадал Чалов рядом с боковым арбитром, крик был страшный, но Федор поднимается. И первая желтая карточка в матче: Родригао все же сыграл грубо.

'35

Акинфеев! Спасает ЦСКА! Кассьера создает опаснейший момент в этом матче после передачи разрезающей от Малкома. «Зенит» проснулся!

'33

Аплодисментами провожают Дивеева и встречают Набабкина. Очень расстроен Игорь, хочется верить, конечно, что не будет серьезным его повреждение. Обидно.

'32

Дают советы Кириллу Набабкину, готовится он к выходу на поле. Акинфеев что-то показывает тренерскому штабу.

'31

Дивеев головой отбил мяч, неудачно приземлился и схватился за бедро. Кажется, все-таки требуется замена, еще и за бок держится защитник. Не очень понятно, что его беспокоит.

'29

«Зениту» пока трудновато быстро перейти центр поля, чтобы бежать в атаку, ЦСКА встречает соперника достаточно высоко.

'27

Начал «Зенит» потихоньку ходит в атаку через правый край и Кассьеру, но спокойно справляется армейская защита, достаточно быстро уводя игру от своих ворот. Но и Чалова на чужой половине поля настигает Кузяев.

'25

Армейцы фолят и фолят достаточно грубо, Зделар уронил Вендела, но пока Карасев не лезет в карман за карточками, дает играть.

'23

Мощно Заболотный забрал мяч у Вендела, отправив соперника на газон, но атака завершилась только угловым. Медина вновь оказался у мяча, пробил мощно, Мойзес за мяч поборолся и сохранил мяч.

'21

ЦСКА поддавливает соперника, выглядит так, что армейцы ход матча если не полностью, но в большинстве контролирует.

'20

Обляков покатил на Чалова, тот вывел на ударную позицию Медину, но вот завершающий удар не получился, мяч очень сильно выше ворот — в темное московское небо. Очень эмоционально реагирует на это Федотов.

'19

Родригао вмешался в чужую атаку, выставив ногу, и мяч улетел в аут.

'17

Все еще весьма невысокий темп у игры. «Зенит» обороняется, подачи у ЦСКА не всегда выходят точными.

'16

Беспокоит бедро Игоря Дивеева, иногда морщится игрок, размахивает ногой. Напомним, что пропустил он несколько месяцев из-за серьезной травмы.

'15

Держат армейцы мяч у себя, играя вязко в центре поля, играя порой и на Акинфеева, что приводит к атаке, но там дважды у Облякова не прошли попытки атаковать.

'13

И снова Медина! Весьма непростую задачу он задал Кержакову, но отбил Михаил на угловой. И снова Хесус пробил в штрафную, правда, ничего опасного армейцы не выжали.

'11

Армейцы идут в прессинг, впрочем, пока до действительно опасных моментов игра не доходит.

'10

Ух, какой момент! Вырывался Медина к вратарю, но не удалось обработать его, и Кержаков забирает мяч себе. А в следующем эпизоде Медина забирается в офсайд.

'9

Будто бы чуть активнее стала игра, повысился темп, обе команды обмениваются проходами к воротам. Зоболотный получает мяч, но не совсем удачная позиция была у Антона, и Мойзес в итоге просто обозначил удар в сторону ворот.

'7

Кассьера забирается в прессинг, пасует на отметку примерно в десять метро, но там его партнеров опережает армейская защита, тут же уводя мяч подальше от своих ворот.

'6

А вот и первый более-менее серьезный момент в матче. Медина получил мяч, не стал особо улучшать свою позицию и пробил с левой ноги. Мяч летел мимо ворот, но не особо приятный момент для Кержакова.

'5

Пока не борется за тотальный контроль «Зенит», не особо торопится бежать вперед. Будто сейчас команды изучают друг друга, армейцы чаще доходят до чужой штрафной площади.

'3

Не особо торопятся футболисты, ЦСКА пытается играть в прессинг, но достаточно быстро гости мяч перехватывают и переводят его на чужую половину поля, правда, опять случается нарушение, на сей раз досталось Медине.

'1

Сразу же «Зенит» забирает мяч себе, защитники начинают первую атаку со своей половины поля. И сразу же у нас нарушение: сфолили на Облякове.

'1

Поехали! Дан стартовый свисток, а игру сегодня рассудит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

19:25

Стартовые составы команд на матч выглядят так:

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Круговой, Сантос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

19:20

Поединок начнется в 19.30 по московскому времени.

19:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! В центральном матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА принимает на домашнем поле петербургский «Зенит».

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