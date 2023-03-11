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Спорт

Погоня за «Зенитом»: «Спартак» принимает «Факел» в РПЛ. LIVE

РПЛ. 19-й тур. «Спартак» — «Факел». ОНЛАЙН

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Павел Бедняков/РИА «Новости»
В матче 19-го тура Российской премьер-лиги занимающий второе место в турнирной таблице московский «Спартак» на своем поле принимает воронежский «Факел». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 19-й тур
1-й тайм
11 марта 16:30
Спартак М
Москва
0 : 0
Факел
Воронеж
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'3

Пока команды раскачиваются. Первый фол в центре поля совершили Квеквескири, толкнувший в спину Пруцева. Устное внушение от Безбородова воронежцу.

'1

Поеееееехали! Матч начался.

16:30

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

16:25

«Факелу» очки тоже очень нужны: он 14-й с 14- ю баллами. При этом команда Пятибратова не побеждает на протяжении 14-ти встреч кряду!

16:20

«Спартак» в прошлом туре скандально потерял очки против «Урала» (2:2) и теперь отстает от «Зенита» на восемь баллов, но не сдается. Сегодня подопечным Абаскаля нужна только победа.

16:15

А вот стартовый состав «Факела» от Дмитрия Пятибратова:

Городовой — Морозов, Суслов, Калинин — Черов, Квеквескири, Рабеи, Магаль — Якимов — Браими, Аппаев.

16:10

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль:

Селихов — Денисов, Маслов, Джикия, Хлусевич — Пруцев, Литвинов, Зобнин — Зиньковский, Промес, Соболев.

16:05

Матч начнется в 16:30 мск.

16:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 19-го тура Российский премьер-лиги московский «Спартак» принимает воронежский «Факел». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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