11 марта 2023, 16:30
Спорт
Погоня за «Зенитом»: «Спартак» принимает «Факел» в РПЛ. LIVE
Павел Бедняков/РИА «Новости»
В матче 19-го тура Российской премьер-лиги занимающий второе место в турнирной таблице московский «Спартак» на своем поле принимает воронежский «Факел». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 19-й тур
1-й тайм
11 марта 16:30
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
'3
Пока команды раскачиваются. Первый фол в центре поля совершили Квеквескири, толкнувший в спину Пруцева. Устное внушение от Безбородова воронежцу.
'1
Поеееееехали! Матч начался.
16:30
Матч обслуживает бригада арбитров во главе с
Владиславом Безбородовым.
16:25
«Факелу» очки тоже очень нужны: он 14-й с 14- ю баллами. При этом команда Пятибратова не побеждает на протяжении 14-ти встреч кряду!
16:20
«Спартак» в прошлом туре скандально потерял очки против «Урала» (2:2) и теперь отстает от «Зенита» на восемь баллов, но не сдается. Сегодня подопечным Абаскаля нужна только победа.
16:15
А вот стартовый состав
«Факела» от Дмитрия Пятибратова:
Городовой — Морозов, Суслов, Калинин — Черов, Квеквескири, Рабеи, Магаль — Якимов — Браими, Аппаев.
16:10
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер
«Спартака» Гильермо Абаскаль:
Селихов — Денисов, Маслов, Джикия, Хлусевич — Пруцев, Литвинов, Зобнин — Зиньковский, Промес, Соболев.
16:05
Матч начнется в 16:30 мск.
16:00
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 19-го тура Российский премьер-лиги московский «Спартак» принимает воронежский «Факел». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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