06 августа 2022, 20:00 Спорт Забыть унижение от «Зенита»: «Локомотив» сражается с «Краснодаром» на выезде. LIVE Футбол. РПЛ. 4-й тур. «Краснодар» — «Локомотив». ОНЛАЙН Андрей Черников

close 100% Игрок «Локомотива» Антон Миранчук РИА Новости

«Краснодар» в рамках 4-го тура Российской премьер-лиги принимает на своем поле московский «Локомотив», который пытается забыть поражение со счетом 0:5 от «Зенита» в прошлом туре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур Матч не начался 06 августа 20:00 Краснодар Краснодар 0:0 Локомотив М Москва Стадион «ФК Краснодар», Краснодар Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)