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Спорт

Дебют Fan ID в РПЛ: «Урал» принимает «Краснодар» в Екатеринбурге. LIVE

Футбол. РПЛ. 3-й тур. «Урал» — «Краснодар». ОНЛАЙН

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»
В стартовом матче третьего тура Российской премьер-лиги екатеринбургский «Уралом» сыграет с «Краснодаром». «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию игры.
Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
1-й тайм
29 июля 18:00
Урал
Екатеринбург
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'16

Андрей Егорычев оказался на газоне после столкновения с соперником, бригада врачей устремилась к футболисту екатеринбургского клуба.

'15

Манелов попал в голову Кузьмичеву и заработал первый угловой для своей команды.

'12

Еще один удар с дальней дистанции наносит Мишкич, но мяч улетает выше.

'10

Мишкич прорвался по центру и имел возможность открыть счет в этом матче, но Матвей Сафонов парировал удар после выхода один в один!

'7

Бикфалви получает сзади по ногам от Бородина.

'6

Не поняли друг друга Литвинов и Манелов, мяч забрали игроки «Урала».

'3

Сразу же «Урал» получает шанс на пенальти — после фланговой передачи в центр мяч попадает в руку Литвинову. Но в итоге судья назначать одиннадцатиметровый не стал.

18:02

Игра началась! Поехали!

17:49

Состав «Краснодара»: Сафонов, Бородин, Литвинов, Рамирес, Ионов, Якимов, Сперцян, Баняц, Волков, Сулейманов, Манелов.

17:42

Состав «Урала»: Помазун, Герасимов, Кузьмичев, Иллой-Айет, Быковский, Мишкич, Коновалов, Сунгатулин, Егорычев, Бикфалви, Каштанов.

17:35

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч третьего тура Российской премьер-лиги между екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром».

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