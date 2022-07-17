17 июля 2022, 15:00 Спорт Легендарное возвращение в Премьер-лигу: «Торпедо» сражается с «Сочи». LIVE РПЛ. 1-й тур. «Торпедо» — «Сочи». ОНЛАЙН Данила Жиляев

close 100% Игрок «Сочи» Кристиан Нобоа РИА Новости

Легендарный московский клуб «Торпедо» вернулся в Российскую премьер-лигу спустя семь лет отсутствия и принимает на своем поле серебряного медалиста прошлого сезона — «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур Матч не начался 17 июля 15:00 Торпедо М Москва 0:0 Сочи Сочи Стадион «Арена Химки», Химки Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)