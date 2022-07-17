Легендарный московский клуб «Торпедо» вернулся в Российскую премьер-лигу спустя семь лет отсутствия и принимает на своем поле серебряного медалиста прошлого сезона — «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
Матч не начался
17 июля 15:00
Торпедо М
Москва
0:0
Сочи
Сочи
Стадион «Арена Химки», Химки
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
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14:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня московское «Торпедо» принимает на своем поле «Сочи». Начало матча — в 15.00 мск.
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