Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке и хавбек «Химок» Денис Глушаков
РИА Новости
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги подмосковные «Химки» принимают на своем поле столичный ЦСКА, ведущий погоню за «Зенитом» и «Динамо». Перед игрой появилась информация, что ряд лидеров химчан могут отказаться выйти на поле из-за недопонимания с главным тренером Сергеем Юраном. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
Матч не начался
09 апреля 14:00
Химки
Химки
0:0
ЦСКА
Москва
Стадион «Арена Химки», Химки
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
13:50
Матч начнется в 14.00 мск.
13:45
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги подмосковные «Химки» принимают столичный ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях