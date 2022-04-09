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Спорт

На грани скандала: «Химки» принимают ЦСКА. LIVE

РПЛ. 24-й тур. «Химки» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке и хавбек «Химок» Денис Глушаков

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке и хавбек «Химок» Денис Глушаков

РИА Новости
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги подмосковные «Химки» принимают на своем поле столичный ЦСКА, ведущий погоню за «Зенитом» и «Динамо». Перед игрой появилась информация, что ряд лидеров химчан могут отказаться выйти на поле из-за недопонимания с главным тренером Сергеем Юраном. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
Матч не начался
09 апреля 14:00
Химки
Химки
0:0
ЦСКА
Москва
Стадион «Арена Химки», Химки
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:50

Матч начнется в 14.00 мск.

13:45

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги подмосковные «Химки» принимают столичный ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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