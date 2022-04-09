09 апреля 2022, 14:00 Спорт На грани скандала: «Химки» принимают ЦСКА. LIVE РПЛ. 24-й тур. «Химки» — ЦСКА. ОНЛАЙН Данила Жиляев

close 100% Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке и хавбек «Химок» Денис Глушаков РИА Новости

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги подмосковные «Химки» принимают на своем поле столичный ЦСКА, ведущий погоню за «Зенитом» и «Динамо». Перед игрой появилась информация, что ряд лидеров химчан могут отказаться выйти на поле из-за недопонимания с главным тренером Сергеем Юраном. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур Матч не начался 09 апреля 14:00 Химки Химки 0:0 ЦСКА Москва Стадион «Арена Химки», Химки Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)