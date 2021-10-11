Хабиб обратился к чемпиону WBC Фьюри

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в Twitter UFC on BT Sport поздравил чемпиона WBC в тяжелом весе британца Тайсона Фьюри с победой над американцем Деонтеем Уайлдером.

«Тайсон, поздравляю. Очень хороший бой. Поздравляю, брат», – сказал Нурмагомедов на видео.

Поединок между Уайлдером и Фьюри продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом.

Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.

Для боксеров это был третий очный поединок. Первый бой, прошедший в декабре 2018 года, завершился ничьей. В феврале 2020-го Фьюри одержал победу техническим нокаутом.

Ранее отец Фьюри назвал единственного достойного соперника для своего сына.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.