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Фигуристка Валиева исполнила три четверных прыжка и выиграла Finlandia Trophy

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Камила Валиева одержала победу на своем первом взрослом международном турнире по фигурному катанию — Finlandia Trophy.

В ходе проката произвольной программы 15-летняя ученица Этери Тутберидзе исполнила три четверных прыжка – сольные сальхов и тулуп, а также каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов. При этом фигуристка упала с тройного акселя, однако это не помешало ей набрать в сумме 249,24 балла и захватить лидерство в турнирной таблице.

Второе место заняла Елизавета Туктамышева, лидировавшая после короткой программы. 24-летняя ученица Алексея Мишина исполнила два тройных акселя, один из них — в каскаде с двойным тулупом. Ее сумма баллов — 233,30.

Бронза досталась Алене Косторной. Ученица Тутберидзе исполнила один тройной аксель с ошибкой, резко перевалившись на вторую ногу во время приземления, и набрала в целом 218,83 балла.

Со всеми подробностями прокатов можно ознакомиться в онлайне «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что фигуристка Алина Загитова высказалась о хейте в свой адрес.

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