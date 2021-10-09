Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на турнире в Финляндии, обновив личный рекорд.

За свой прокат спортсменка получила 81,53 балла. Россиянка выполнила тройной аксель, каскад тройной лутц-тройной тулуп и тройной флип.

Второе место заняла Алена Косторная (78,61), замкнула тройку Камила Валиева (74,93).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль континентального первенства. Также она завоевала золото первенства России — 2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15.

В 2021 году Туктамышева выиграла серебро чемпионата мира, который проходил в шведском Стокгольме, и стала победительницей этапа Гран-при в Москве.

Ранее заслуженный тренер России Инна Гончаренко заявила, что основным минусом в катании серебряного призера чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой является нестабильность по ходу программы, когда за блестящим началом следует спад.