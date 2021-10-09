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Пресняков — о победе России над Словакией: никто не доволен игрой наших ребят

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший поделился мнением о победе сборной России над Словакией в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года, передает «Спорт-Экспресс».

«Было много мандражных моментов у наших ворот. Как только я увидел состав сборной, сразу понял, что будет нервозный матч. Никто не доволен игрой наших ребят. Нам повезло, залетел гол-дурачок», — сказал Пресняков-старший.

Встреча между сборными России и Словакии, которая прошла в Казани 9 октября, завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива Валерия Карпина. Единственный мяч на 24-й минуте в свои ворота забил Милан Шкриньяр.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский раскритиковал игру сборной России в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Словакии.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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