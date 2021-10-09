Тренер сборной Словакии — о поражении от России: наверное, это была лучшая наша игра

Тренер сборной Словакии Стефан Таркович высказался о поражении от национальной команды России (0:1) в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

«Большое разочарование. Мы могли добиться результата, но давила необходимость победить. Наверное, это была лучшая наша игра с точки зрения комбинирования и доминирования, однако в футболе все решают ошибки. В своей штрафной мы забили сами себе, а в чужой – были неубедительны в завершении.

75% владения мячом? Иногда максимума недостаточно. Мне сложно предъявить претензии футболистам, мы были лучше в этом матче, но Россия оказалась эффективнее нас», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

На 24-й минуте мяч в собственные ворота отправил Милан Шкриньяр.

Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов. Россияне уступают Хорватии лишь по дополнительным показателям.

Словакия располагается на четвертой строчке, имея в активе девять баллов.

В следующем матче Россия сыграет против Словении. Матч, который состоится в Мариборе, пройдет 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Словакия сыграет с Хорватией. Встреча состоится 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ранее экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о победе национальной команды над Словакией.