Ветеран ЦСКА: для прессинга нужны люди, а их у сборной России не оказалось

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин оценил работу Валерия Карпина во главе сборной России по итогам матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (1:0). Специалист отметил, что тренерские идеи заметны, но для их реализации в силу ряда причин, включая травмы игроков, не оказалось исполнителей.

«Мы привыкли к футболу Черчесова. Пришел Карпин — все совсем по-другому: пытаемся играть, прессинговать. Но для прессинга нужны люди, а сегодня их практически не оказалось. Попытка не пытка, но надо не пытаться, а систему выстраивать. Если по ней играть, будет получаться. И любой, кто будет выходить на какое-то место, будет знать, что на этом месте делать», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

Эксперт заметил, что понимает, насколько трудно приходится Карпину. По мнению Масалитина, тренеру бы помогло, если бы клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) придерживались одной тактической схемы. В этой ситуации тренерский штаб сборной мог бы в условиях цейтнота не тратить время, объясняя игрокам, как действовать на непривычных им позициях.

«Легче было бы Карпину, если бы он играл по какой-то схеме, и по ней бы играли все наши клубы. А тут люди приезжают, да еще и с травмами, с недомоганиями, и ему приходится тратить драгоценные тренировки просто чтобы показать, как нужно в этой схеме играть. Конечно, ему тяжело. Поэтому можно только пожелать ему терпения и сегодняшнего везения. Характера и мастерства ему не занимать. И, естественно, чтобы было поменьше травм у игроков», — резюмировал Масалитин.

Ранее Валерий Масалитин заявил, что, если бы не футбольный бог и не Матвей Сафонов, сборной России пришлось бы тяжело.