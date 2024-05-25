Подразделения группировки «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) за сутки улучшили заняли более выгодные позиции и отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, слова которого передает ТАСС.

Он сообщил, что ВС РФ нанесли поражение формированиям 66-й механизированной, 68-й егерской бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Надии, Новосадового и Берестового, отражено три контратаки штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады в районе Новоселовского.

Утром 25 мая стало известно, что подразделения группировки «Юг» ВС РФ нанесли поражение трем бригадам ВСУ, потери украинской армии составили до 400 военнослужащих.

До этого сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Юг» за минувшую неделю взяли под контроль три населенных пункта в Донецкой народной республике.

Минобороны информировало, что российские бойцы группировки «Центр» за минувшую неделю нанесли поражение формированиям девяти украинских соединений и отразили 41 контратаку. Потери Вооруженных сил Украины составили до 2770 солдат.

Ранее стало известно о подготовке нового контрнаступления ВСУ.